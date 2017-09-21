Beşiktaş - Leipzig maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak saat kaçta?

Süper Lig
'de fırtınalar estiren ve Şampiyonlar Ligi'
ne deplasmanda Porto
galibiyetiyle başlayan Beşiktaş
gruptaki ikinci maçında Alman ekibi Leipzig ile Vodafone Park
'ta karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmak için avantaj sağlamak isteyen Şenol Güneş'in öğrencileri Leipzig
'i yenerek 2'de 2 yapmanın peşinde olacak. İlk maçında Monaco ile berabere kalan Alman ekibi ise ilk galibiyetini almak istiyor.
Beşiktaş - Leipzig maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
26 Eylül Salı günü saat 21:45
'de başlayacak mücadele TRT 1
'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr
'de...
Porto, Leipzig ve Monaco ile birlikte G Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş
devler ligine deplasmanda 3-1'lik Porto galibiyeti ile başladı. Kara-Kartal Talisca, Cenk Tosun ve Ryan Babel'in golleri ile rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve gruptan çıkma adına önemli bir galibiyetin altına imza attı.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş:
Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk
RB Leipzig:
Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Demme, Sabitzer, Keita, Forsberg, Werner, Augustin
Geçen sezon Almanya Ligi'nde fırtınalar estiren Leipzig bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. 5. haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak 9. sırada bulunuyorlar. Alman ekibi Şampiyonlar Ligi'ne de istediği gibi başlayamadı. İlk maçta Monaco ile karşılaşan Leipzig rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'dan Bruma, Bayer Leverkusen'den Kevin Kampl gibi iki önemli transfer yaparak sezona başlayan Leipzig'in kadrosunda Timo Wermer, Emil Forsberg, Naby Keita gibi önemli yıldızlar bulunuyor.
Mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak. Karasev’in yardımcılıklarını Anton Averianov ve Tikhon Kalugin gerçekleştirecek. Maksim Gavrilin’in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergei Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak.
Vodafone Park’ta ilk peşinde
Beşiktaş, Leipzig’i mağlup ederek Vodafone Park’ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almaya çalışacak. Dolmabahçe’deki stadında ikinci kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapacak siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bu organizasyonda yaptığı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Leipzig’i yenerse Vodafone Park’ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza atacak.
İç sahada 100. maç
Beşiktaş’ın bu akşam RB Leipzig’i Vodafone Park’ta ağırlayacağı karşılaşma, Siyah- Beyazlılar için özel bir anlam taşıyor. Kara Kartal’ın bu mücadelesi, evinde oynadığı 100. iç saha mücadelesi olacak. Daha önce çıktıkları 99 içerideki müsabakada 53 galibiyet ve 23 beraberlik alan Beşiktaş, 23 maçı da kaybetmişti. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 152 kez havalandıran
Siyah-Beyazlılar, kalesinde ise 96 gol görmüştü.
Derbi maçtan stresli çıktı
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçların etkisini Leipzig karşısında atmaya çalışacak. Sarı-lacivertli rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta ayrıca Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü. Derbi mücadelesinde ayrıca teknik direktör Şenol Güneş de hakem Ali Palabıyık tarafından tribünlere gönderildi.
Adriano dönüyor
Siyah- başarılı adamı Şenol Güneş, bugün oynayacaları RB Leipzig mücadelesinde sakatlığı geçen Adriano’ya görev verecek. Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Gökhan Gönül’ün henüz forma için hazır olmaması sebebiyle Almanya temsilcisi karşısında Brezilyalı futbolcuyu sağ bekte oynatacak.
Leipzig’i bekliyorlar
Devler Ligi G Grubu ikinci mücadelesinde bu akşam RB Leipzig’le karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptıkları antrenmanla
tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda yıldızlar, basına açık 15 dakikalık bölümde kondisyon çalıştı. Yıldızlar, sonrasında taktik
idmanı yaparak kampa girdi ve 90 dakikayı beklemeye başladı.
Hasenhüttl: Beşiktaş’ı biliyoruz
RB Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, bugün oynayacakları Beşiktaş mücadelesine iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Dün Vodafone Park’ta basın mensuplarına açıklamada bulunan Hasenhüttl, “Beşiktaş’ın çok etkili ve hızlı oynayabildiğini biliyoruz. Önemli olan bizim kompakt oynamamız. Çim, alışık olduğumuz gibi değil. Futbolumuzu etkileyebilir ama çok büyük bir fark olmaz. Saat farkı sorununu da kahvaltıyı 1 saat geç yaparak aşacağız” dedi.
Gulacsi: Keyifli olacak
Almanya temsilcisi RB Leipzig’in Macar kalecisi Peter Gulacsi de dün görüşlerini Vodafone Park’ta gazetecilerle paylaştı. Tecrübeli eldiven, “Bundesliga’dan farklı bir atmosfer olacaktır ama bunun bize herhangi bir olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum. Hepimizin alışkın olduğumuz bir atmosfer olacağını düşünmüyorum. Heyecanla bekliyoruz. Hepimiz için keyifli olacak” ifadelerini kullandı.
Leipzig ilk maçından berabere ayrıldı
Beşiktaş’ın yarınki rakibi Leipzig, G Grubu’ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Monaco ile evinde 1-1 berabere kaldı. Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 6. haftasında Eintracht Frankfurt’u 2-1 yendi. Liginde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Alman ekibi, şu ana dek 10 puan topladı. Alman ekibinin kadrosunda yer alan Armindo Bruma, geçmiş sezonlarda Süper Lig takımlarından Galatasaray forması da giydi. Bruma, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 biten mücadelede, sarı-kırmızılı ekibin bir golünü atmıştı.