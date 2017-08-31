Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

'de 14. hafta maçındaile'ta 3 puan mücadelesi verecek. Derbiyi tüm Türkiye heyecanla bekliyor.derbiyi kazanarak aradaki 6 puanlık farkı azaltmak istiyor. Bu sezon hiç büyük maç kazanamayanise'ı devirerek puan farkını açmak istiyor. İki takım arasında oynanacak dev derbiyle ilgili tüm detaylar bu sayfada olacak.derbisinin günü 2 Aralık, başlama saati ise yine diğer derbiler gibi 19.30. Ayrıca mücadele'den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş analizini tamamladı ve derbi 11’ini belirledi. Hırvat hocanın Beşiktaş’a sürprizi Yasin Öztekin olacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Sarı-Kırmızılı takımda gözden çıkarılan tecrübeli futbolcunun, Aytemiz Alanya ve Sivas Belediye maçlarındaki performansı, Tudor tarafından çok beğenildi. 39 yaşındaki çalıştırıcı, 3 haftadır cezalı durumda olan ve 45 dakika şans bulduğu kupa mücadelesinde bekleneni veremeyen Feghouli’nin fiziksel seviyesinde düşüş olduğunu tespit ederek, Yasin’i 11’de oynatma kararı aldı.Yasin Öztekin, Beşiktaş derbisine sol kanatta başlayacak. Sağ kanat ise son haftaların formda ismi Rodrigues’e teslim edilecek. Hırvat teknik adam böylece kanatları hem hücumda etkili kullanmak hem de Beşiktaş’ın kenarlardan çıkışlarını durdurup, Quaresma ve Babel’in etkinliğini azaltmayı planlıyor. Feghouli ise skorun gidişatına göre oyuna ikinci yarıda dahil olacak.Latovlevici’nin sakatlığı nedeniyle sol bekte ise Martin Linnes görev yapacak. Norveçli futbolcu, kupadaki Sivas Belediye sınavında ilk golde yaptığı nefis asistle beğeni topladı. Yüz kemiğindeki sakatlığa rağmen Serdar Aziz, göbekte Maicon’un partneri olacak. Sağ bekte Mariano, kalede Muslera’nın yeri garanti. Orta saha merkezinde de Fernando ve Ndiaye ikilisi forma şansı bulacak.Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Galatasaray ile sahasında yapacağı derbi maçın hazırlıklarına dün başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kondisyon ve taktik çalıştığı bildirildi. Manisaspor karşısında forma giyen oyuncuların antrenmanı, salonda yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi. Diğer futbolcuların ise pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar, derbiye bugün yapacağı idmanla devam edecek.Kara Kartal, cumartesi Galatasaray’ı mağlup ederek iç sahada 718 günlük derbi galibiyeti hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Beşiktaş, derbilerde evindeki son galibiyetini 2015-2016 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 14 Aralık 2015’te Galatasaray’ı konuk eden Beşiktaş; Mario Gomez ve Gökhan Töre’nin golleriyle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısındaki 2 derbi maçını deplasmanda oynadı.Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Galatasaray’ı Vodafone Park’ta ağırlayacak Beşiktaş’ın bileği, ligde iç sahada bükülmüyor. Ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlarda uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Süper Lig’de iç saha karşılaşmalarında son yenilgisini Akhisarspor’a karşı aldı.Siyah-beyazlı takım evinde oynadığı son 33 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig’de kendi sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 33 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.Beşiktaş, 6’sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 26’sı da Vodafone Park’ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 33 maçta 26 galibiyet ve 7 beraberlikle 85 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi. Geçen sezon Galatasaray ile oynanan lig maçının ilk yarısı 2-0 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona ermiş, Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu gollerle derbiden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.Vodafone Park’ta oynadığı lig ve Avrupa maçlarında rakiplerine galibiyet sevinci tattırmayan Beşiktaş, kendi sahasındaki tek yenilgisini geçen sezon Fenerbahçe’ye karşı kupa maçında aldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe’yi ağırlayan Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçları kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 14 lig maçında galibiyet göremedi.Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016’da Trabzonspor’u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 14 müsabakadan 10 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 26 gole engel olamadı.Galatasaray, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 4 derbide galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, son olarak 2014-2015 sezonunun 33. haftasında yendiği rakibine, sonraki 4 karşılaşmada üstünlük sağlayamadı. Galatasaray, siyah-beyazlı ekip ile yaptığı son 4 müsabakada 3 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 7 maçın 6’sını kaybetti, birinde berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun 21. haftasında takımın başına geçen Tudor’un yönetiminde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile yaptığı ikişer maç, Beşiktaş’la yaptığı bir müsabakayı kaybetti. Galatasaray, Hırvat teknik adam döneminde Fenerbahçe ile yaptığı iki maçta birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu maçlarda sadece 2 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 15 gole engel olamadı.Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Vodafone Park’ta yapılacak maçta kaleyi korumaları beklenen Beşiktaş’ın 29 yaşındaki İspanyol Fabricio Agosto Ramirez ile Galatasaray’ın 31 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Beşiktaş’ta ikinci sezonunu geçiren Fabricio ile Galatasaray’da 7 sezondur forma giyen Muslera’nın derbideki mücadeleleri, takımları adına büyük önem taşıyacak.Fabricio, Galatasaray ile oynanacak maçla Türkiye’de kariyerindeki 7. derbiye çıkacak. İspanyol kaleci, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında 5’i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 6 derbide siyah-beyazlı kaleyi korudu. Beşiktaş, Fabricio’nun forma giydiği bu maçlarda bir galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İspanyol kaleci, bu maçlarda rakiplerin 6 golüne engel olamadı. Fabricio, daha önce Galatasaray’a karşı 2 lig maçında kaleye geçti. Beşiktaş bu maçların birini kazanırken, birinde ise rakibiyle berabere kaldı.Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde 33. derbide forma giydi. Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü. Söz konusu maçlarda rakiplerin 31 golüne engel olamayan Muslera, 12 derbiyi gol yemeden bitirdi. Muslera, Beşiktaş’a karşı 14’ü Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa’da olmak üzere 15 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 15 gol yedi.Beşiktaş’ın bu sezon ligde oynadığı 13 maçta da kaleyi koruyan Fabricio, kalesinde 12 gol gördü. İspanyol kaleci, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan siyah-beyazlı takımın yaptığı 13 maçın 5’inde kalesini gole kapatmayı başardı.Galatasaray’ın bu sezon ligde yaptığı tüm maçlarda görev yapan Fernando Muslera, rakiplerin 14 golüne engel olamadı. Uruguaylı kaleci de Fabricio gibi 5 müsabakada rakiplerin gol bulmasına izin vermedi.