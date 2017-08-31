Beşiktaş-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?





'de 14. hafta maçındaile'ta 3 puan mücadelesi verecek. Derbiyi tüm Türkiye heyecanla bekliyor.derbiyi kazanarak aradaki 6 puanlık farkı azaltmak istiyor. Bu sezon hiç büyük maç kazanamayanise'ı devirerek puan farkını açmak istiyor. İki takım arasında oynanacak dev derbiyle ilgili tüm detaylar bu sayfada olacak. Bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 4 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu iki karşılaşmada gol de atamazken, 13 haftada 6 galibiyet alabildi. Bu süreçte 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, elde ettiği 23 puanla lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde, averajla dördüncü sırada bulunuyor.Süper Lig’in geride kalan bölümünde topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlı ekip karşısından galibiyetle ayrılarak hem rakibiyle arasındaki puan farkını arttırmayı hem de zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Son dönemde derbi kazanamayan Galatasaray, Beşiktaş’ı mağlup ederek bu kötü serisine son vermeye çalışacak.derbisinin günü 2 Aralık, başlama saati ise yine diğer derbiler gibi 19.30. Ayrıca mücadele'den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...MUHTEMEL 11'LER...Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel ve Cenk TosunFernando Muslera, Mariano, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, GomisGalatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş analizini tamamladı ve derbi 11’ini belirledi. Hırvat hocanın Beşiktaş’a sürprizi Yasin Öztekin olacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Sarı-Kırmızılı takımda gözden çıkarılan tecrübeli futbolcunun, Aytemiz Alanya ve Sivas Belediye maçlarındaki performansı, Tudor tarafından çok beğenildi. 39 yaşındaki çalıştırıcı, 3 haftadır cezalı durumda olan ve 45 dakika şans bulduğu kupa mücadelesinde bekleneni veremeyen Feghouli’nin fiziksel seviyesinde düşüş olduğunu tespit ederek, Yasin’i 11’de oynatma kararı aldı.Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile yapacağı karşılaşmayı kazanarak, rakibiyle puan farkını düşürmeyi amaçlıyor. Ligde bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, 29 puanlı sarı-kırmızılı ekibi yendiği takdirde 26 puana yükselecek ve şampiyonluk iddiasını sürdürecek.Beşiktaş, derbi mücadelesi öncesi iç sahadaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı son 33 karşılaşmada rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı. Beşiktaş, 6’sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 26’sı da Vodafone Park’ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 33 lig maçında 26 galibiyet ve 7 beraberlikle 85 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.Siyah-beyazlı ekip, iç sahada başarılı performans göstermesine rağmen şu ana dek Vodafone Park’ta taraftarlarına derbi galibiyeti izlettiremedi. Bu stadın hizmete girmesinin ardından 3 derbi mücadelesine çıkan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lig derbilerinde Galatasaray ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası’nda ise sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.Siyah-beyazlı ekip, derbide 3 puana ulaşırsa, lig maçlarında Vodafone Park’taki 74 günlük galibiyet hasretini de sonlandıracak. Evindeki son 3 maçta beraberlik alan Beşiktaş, Dolmabahçe’deki son galibiyetini 18 Eylül’de Atiker Konyaspor’u 2-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) maçlarından beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu 3 karşılaşmada sadece 3 gol atabildi.Beşiktaş’ta sarı kart cezaları biten Dusko Tosic ve Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde derbi karşılaşmasında görev alabilecek. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında dördüncü sarı kartlarını gören Tosic ve Medel, cezaları nedeniyle 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev alamadı.Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında savunmanın göbeğindeki eksik oyuncuların çokluğuyla sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta stoper Pepe de hazır duruma geldi. Geçen haftaki lig maçı öncesindeki ısınma çalışmaları sırasında sakatlık yaşayan ve ilk 11’den çıkarılan Pepe de derbide oynayabilecek.Beşiktaş’ta derbi öncesi Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde bu sezon Fenerbahçe, Trabzonspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmalarında sarı kart gören Hollandalı futbolcu, yarın da aynı durumla karşılaşırsa 15. haftadaki Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.Galatasaray’da sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile ameliyat edilen Iasmin Latovlevici, derbi maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı olan Jason Denayer’in durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak. Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı dirsek darbesi nedeniyle yüz kemiğinde kırık oluşan Serdar Aziz’in ise özel maske ile maçta görev yapması bekleniyor.Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesinde Maicon Roque ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceki maçlarda üçer kez sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Beşiktaş karşısında da kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında görev yapamayacak.Yasin Öztekin, Beşiktaş derbisine sol kanatta başlayacak. Sağ kanat ise son haftaların formda ismi Rodrigues’e teslim edilecek. Hırvat teknik adam böylece kanatları hem hücumda etkili kullanmak hem de Beşiktaş’ın kenarlardan çıkışlarını durdurup, Quaresma ve Babel’in etkinliğini azaltmayı planlıyor. Feghouli ise skorun gidişatına göre oyuna ikinci yarıda dahil olacak.Latovlevici’nin sakatlığı nedeniyle sol bekte ise Martin Linnes görev yapacak. Norveçli futbolcu, kupadaki Sivas Belediye sınavında ilk golde yaptığı nefis asistle beğeni topladı. Yüz kemiğindeki sakatlığa rağmen Serdar Aziz, göbekte Maicon’un partneri olacak. Sağ bekte Mariano, kalede Muslera’nın yeri garanti. Orta saha merkezinde de Fernando ve Ndiaye ikilisi forma şansı bulacak.Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Galatasaray ile sahasında yapacağı derbi maçın hazırlıklarına dün başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kondisyon ve taktik çalıştığı bildirildi. Manisaspor karşısında forma giyen oyuncuların antrenmanı, salonda yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi. Diğer futbolcuların ise pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar, derbiye bugün yapacağı idmanla devam edecek.Kara Kartal, cumartesi Galatasaray’ı mağlup ederek iç sahada 718 günlük derbi galibiyeti hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Beşiktaş, derbilerde evindeki son galibiyetini 2015-2016 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 14 Aralık 2015’te Galatasaray’ı konuk eden Beşiktaş; Mario Gomez ve Gökhan Töre’nin golleriyle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısındaki 2 derbi maçını deplasmanda oynadı.Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Galatasaray’ı Vodafone Park’ta ağırlayacak Beşiktaş’ın bileği, ligde iç sahada bükülmüyor. Ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlarda uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Süper Lig’de iç saha karşılaşmalarında son yenilgisini Akhisarspor’a karşı aldı.Siyah-beyazlı takım evinde oynadığı son 33 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig’de kendi sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 33 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.Beşiktaş, 6’sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 26’sı da Vodafone Park’ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 33 maçta 26 galibiyet ve 7 beraberlikle 85 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi. Geçen sezon Galatasaray ile oynanan lig maçının ilk yarısı 2-0 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona ermiş, Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu gollerle derbiden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.Vodafone Park’ta oynadığı lig ve Avrupa maçlarında rakiplerine galibiyet sevinci tattırmayan Beşiktaş, kendi sahasındaki tek yenilgisini geçen sezon Fenerbahçe’ye karşı kupa maçında aldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe’yi ağırlayan Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçları kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 14 lig maçında galibiyet göremedi.Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016’da Trabzonspor’u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 14 müsabakadan 10 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 26 gole engel olamadı.Galatasaray, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 4 derbide galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, son olarak 2014-2015 sezonunun 33. haftasında yendiği rakibine, sonraki 4 karşılaşmada üstünlük sağlayamadı. Galatasaray, siyah-beyazlı ekip ile yaptığı son 4 müsabakada 3 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 7 maçın 6’sını kaybetti, birinde berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun 21. haftasında takımın başına geçen Tudor’un yönetiminde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile yaptığı ikişer maç, Beşiktaş’la yaptığı bir müsabakayı kaybetti. Galatasaray, Hırvat teknik adam döneminde Fenerbahçe ile yaptığı iki maçta birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu maçlarda sadece 2 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 15 gole engel olamadı.Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Vodafone Park’ta yapılacak maçta kaleyi korumaları beklenen Beşiktaş’ın 29 yaşındaki İspanyol Fabricio Agosto Ramirez ile Galatasaray’ın 31 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Beşiktaş’ta ikinci sezonunu geçiren Fabricio ile Galatasaray’da 7 sezondur forma giyen Muslera’nın derbideki mücadeleleri, takımları adına büyük önem taşıyacak.Fabricio, Galatasaray ile oynanacak maçla Türkiye’de kariyerindeki 7. derbiye çıkacak. İspanyol kaleci, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında 5’i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 6 derbide siyah-beyazlı kaleyi korudu. Beşiktaş, Fabricio’nun forma giydiği bu maçlarda bir galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İspanyol kaleci, bu maçlarda rakiplerin 6 golüne engel olamadı. Fabricio, daha önce Galatasaray’a karşı 2 lig maçında kaleye geçti. Beşiktaş bu maçların birini kazanırken, birinde ise rakibiyle berabere kaldı.Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde 33. derbide forma giydi. Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü. Söz konusu maçlarda rakiplerin 31 golüne engel olamayan Muslera, 12 derbiyi gol yemeden bitirdi. Muslera, Beşiktaş’a karşı 14’ü Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa’da olmak üzere 15 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 15 gol yedi.Beşiktaş’ın bu sezon ligde oynadığı 13 maçta da kaleyi koruyan Fabricio, kalesinde 12 gol gördü. İspanyol kaleci, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan siyah-beyazlı takımın yaptığı 13 maçın 5’inde kalesini gole kapatmayı başardı.Galatasaray’ın bu sezon ligde yaptığı tüm maçlarda görev yapan Fernando Muslera, rakiplerin 14 golüne engel olamadı. Uruguaylı kaleci de Fabricio gibi 5 müsabakada rakiplerin gol bulmasına izin vermedi.