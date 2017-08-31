Beşiktaş-Galatasaray (CANLI)

MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve zorlu mücadele başladı...



Beşiktaş maça pozisyonla başladı. Henüz 30. saniyede Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli futbolcunun plasesi, Muslera'da kaldı.



17. dakikada Beşiktaş duran top kazandı. Kaleye uzak mesafede topun başına gelen Quaresma, kimsenin beklemediği bir şekilde topu kaleye yolladı. Muslera, güçlükle topu önledi.



22. dakikada Galatasaray maçtaki ilk tehlikesini buldu. Gomis'in kafayla indirdiği pasta Feghouli bir anda topu önünde buldu. Cezayirli yıldızın pozisyonunu son anda Gökhan Gönül bozdu.



25. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda Feghouli'ye faul yapan Pepe, sarı kart gördü.

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MAÇTAN NOTLAR...

'de 14. haftanın en önemli mücadelesindeilekarşı karşıya geliyor.Büyük maçlarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray, Beşiktaş karşısında bu istatistiği kırmak isterken, Kartal 6 puan gerisinde kaldığı rakibini yakalayıp zirve yarışına yeniden ortak olmak istiyor.Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk TosunMuslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, GomisSüper Lig 14'üncü hafta maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup 3 hafta sonra ilk 11'de yer bulurken Galatasaray'da ise sol bekte Denayer sürprizi yaşandı.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken bir değişikliğe imza atarak derbide sahaya Oğuzhan Özyakup ile çıktı. Son 3 haftadır ligde ilk 11'de yer bulamayan Oğuzhan'nın derbide ilk 11'de forma bulması ile Talisca bu sezon ligde ilk kez yedek kulübesinde bulundu.Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, rakibiyle puan farkını düşürmeyi amaçlıyor. Ligde bu sezon son 3 haftadır sahasında maç kazanamayan Beşiktaş, 29 puanlı sarı-kırmızılı ekibi yendiği takdirde 26 puana yükselecek ve şampiyonluk iddiasını sürdürecek.Beşiktaş, Vodafone Park'ta ligde mağlup olmasa da şu ana dek Vodafone Park'ta derbi galibiyeti alamadı. Vodafone Park'ta 3 derbi mücadelesine çıkan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lig derbilerinde Galatasaray ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup olmuştu.Süper Lig'de 2017 yılının son derbisini izlemek üzere Başbakan Binali Yıldırım locadaki yerini aldı. Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül de mücadeleyi statta takip etti.Mücadele öncesi siyah-beyazlı yönetim kurulu ile Galatasaray yönetim kurulu, Vodafone Park - White Pepper Divan Restoran'da yemek yedi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbi maçı izlemek için Vodafone Park'a gelmezken, diğer sarı-kırmızılı yöneticiler karşılaşmayı izlemek için Vodafone Park'taki yerlerini aldı.Öte yandan Galatasaray takımının teknik patronu Tudor'un annesi Ojdana Tudor ve babası Mario Tudor da Vodafone Park'taki derbiyi izlemek için stada geldi.Fikret Orman, Vodafone Park'taki ofisinde; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Sekreteri Murat Bakbak, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği Başkanı İlker Bayram, Gaziler Temsilcisi Şakir Gülmez ve gazileri ağırladı.