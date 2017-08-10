TFF 1. Lig maçları hangi kanalda, saat kaçta?



TFF 1. Lig 17. hafta maçları hangi kanalda?

’de ilk devre heyecanı 17. hafta oynanacak maçlar ile son bulacak. 17. haftaGaziantepspor karşılaşmasıyla başlayacak. 9 maçkanallarından canlı olarak izleyicelerle buluşacak. İşte 17. haftanın maç tarihleri, saatleri ve yayınlanan kanallar.Akın Çorap Giresunspor - Gaziantepsporİstanbulspor - ElazığsporGazişehir Gaziantep - Çaykur RizesporEskişehirspor - AdanasporAdana Demirspor - MKE AnkaragücüÜmraniyespor - SamsunsporBB Erzurumspor - AltınorduDenizlispor - BolusporGrandmedical Manisaspor - Balıkesirspor Baltok