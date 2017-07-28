Milli takımda Güneşli günler A Milli Takım’da Fatih Terim sonrası tablo merak konusu. Hem federasyon hem de siyaset, yeni bir teknik adam, yeni bir jenerasyon ve yepyeni bir ‘milli anlayış’ arzusunda. Bu paralelde de Şenol Güneş adı her geçen saat daha fazla ağırlık kazanıyor.

Özgür Yedek

’da Fatih Terim defterinin kapanmasıyla beraber gözler yeni patronun kim olacağına çevrildi. Her ne kadar Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, konuyu ‘sanal gündem’ olarak değerlendirse de Türkiye Futbol Federasyonu’na ve konuyu yakından izleyen Ankara’ya yakın kaynaklara göre şu an içindaha güçlü bir aday yok.Son dönemde milli takım merkezli krizlerden yana duyduğu memnuniyetsizliği paylaşan siyasi iktidar da Şenol Güneş ismine çok sıcak bakıyor. Bunun sebebi sadece sportif başarı değil. TFF’nin vereceği kararda etkili olması beklenen siyasi otoritenin, yeni ve adı üzerinde tartışılmayacak bir teknik adam sayesinde Ay Yıldızlı ekip adına yepyeni bir sayfa açılması yönünde telkinlerde bulunduğu öğrenildi.Yani artık ne milli takımda prim tartışması, ne oyuncu ne de teknik adam krizleri isteniyor. Genç ve başarılı yıldız adaylarıyla yakalanan jenerasyonu da en iyi şekilde kullanacağı düşünülen Güneş’in kendisine sorulan ısrarlı sorulara rağmen topu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a atması da böyle bir öneriye sıcak bakabileceği şeklinde yorumlanıyor.Her şeye rağmen tablonun netleşmesi bir süreç alacak. Çünkü Şenol Güneş’e yakın kaynaklar, “Hoca kesinlikle bir işi ucundan tutarak yapmaz. Eğer milli takım işi olacaksa onu sonuna kadar sahiplenir, bir tek ona konsantre olur” mesajlarını veriyor. Ayrıca Güneş için karar kesinleşse bile bu durumda Beşiktaş’ın hoca krizi yaşamaması için bir süre gerekli olacak. Birçok belirleyici ayak olacağı için milli takımın yeni patronunun ancak 1 hafta-10 gün içinde kamuoyuna duyurulması söz konusu.