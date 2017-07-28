Konya’nın Yusuf ısrarı sürüyor Yeni sezon çalışmaları kapsamında 5 hazırlık maçına çıkan Atiker Konyaspor, bu maçların sadece 1’inde kazanabildi.

Özgür Yedek

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 5 hazırlık maçına çıkan Atiker Konyaspor, bu maçların sadece 1’inde kazanabildi.Hazırlık maçlarının ardından yönetime rapor veren Yeşil- Beyazlılar’ın teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, daha önceden görüşülen ancak anlaşma sağlanamayan Yusuf Erdoğan’ın kesinlikle kadroya katılmasını istedi. Trabzonspor ile 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan İç Anadolu temsilcisi, yıldız futbolcu ile tekrardan bir araya gelerek transferi noktalamak istiyor. Yusuf geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibi ile 30 maça çıkarken, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.