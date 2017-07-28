Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı" Maçın ardından Sturm Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı bir durum. Böyle güzel bir oyun sonunda elimiz boş kaldı" dedi.

Özgür Yedek

, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettikleri için büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Foda, iyi oynamalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını anlatarak, "Çok acı bir durum. Böyle güzel bir oyun sonunda elimiz boş kaldı. İyi başladık ve hak ederek öne geçtik. Hatta 2-0 öne geçebilirdik. Zulechner’in sakatlığından sonra kontrolü kaybettik." ifadelerini kullandı.Kendi kalelerine bireysel bir hata sonucu gol attıklarını aktaran Foda, şöyle konuştu: "İkinci yarı baskılı oynadık ama oyunu çeviremedik. Gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik. Oyuncularım çok üzüntülü bir durumda. Maalesef elimiz boş durumdayız. Seyircilerimize teşekkür ederiz. Fenerbahçe’nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Mladost’tan daha güçlü bir takım Fenerbahçe. Maç 2-2 olsaydı iyi olacaktı. Şimdi çok zor olacak ama bir sürpriz her zaman olabilir. Zor olacak ama turu geçmemiz mümkün. Yorgun bir dönemden çıkmamıza rağmen sonlara doğru baskı uyguladık. Maalesef kendimizi mükafatlandıramadık."