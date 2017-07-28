Gençağa Meriç: Bu takım zirveye oynayacak Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Bordo-Mavililer’de hedeflerin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Onur Güler

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Bordo-Mavililer’de hedeflerin şampiyonluk olduğunu söyledi. Yapılan takviyelerle birlikte takımın güçlendiğini belirten Meriç, “İyi bir kadro yapılanması içindeyiz. Kucka’yı aldık. Başka oyuncularla da görüşüyoruz. Geçen sene kiralık olan oyuncuları göndermek istiyoruz. Onun dışında gidecek oyuncu yok. Eksiklerimiz var. Hoca bunları tespit etti. Stopere,10 numara mevkiine ve forvet bölgesine transfer yapacağız. Kulübün biz geldiğimiz borçları vardı. Gelirlerimizi arttırmak, sponsorluklar bulmak zorundayız. Bu mali yapı içinde takımı iyi kurup, Trabzonspor’u en iyi yerlere getirmek ve zirveye oynamak istiyoruz. Artık Trabzonspor’a çok pahalı oyuncular gelsin, sonra gitsin dönemi yok” ifadelerini kullandı.