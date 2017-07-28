Beşiktaş'ta forvete son aday Soldado Forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş’ta gündeme yeni bir isim geldi... Siyah-Beyazlılar, Villarreal’in İspanyol yıldızı Roberto Soldado’nun menaceriyle temasa geçti.

Özgür Yedek

Ligin başlamasına 2 hafta kalagolcü arayışları hız kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş, Başkan Fikret Orman’dan kaliteli bir forvet isterken, listeye yıldız bir isim daha eklendi:...Villarreal forması giyen ve geçen sezonun ilk yarısında şanssız bir sakatlık geçiren İspanyol futbolcu, La Liga’nın ikinci devresinde ise kendini buldu. Çıktığı 10 maçta 4 gol, 3 asistlik performans yakalayan Soldado’nun kulübüyle 1 senelik sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi, 32 yaşındaki yıldızın menaceriyle ilk teması gerçekleştirdi. Görüşmelerde bir sıkıntı olmadığı öğrenilirken, Kartal’ın Soldado’yu ikna etmekteki en büyük kozu, Şampiyonlar Ligi faktörü.1.80 boyundaki başarılı santrfor için Beşiktaş, bonservis teklifi olarak 4 milyon euro seviyesinin üzerine çıkmayı düşünmüyor. Villareal yıllık maaş maliyeti 4 milyon euro civarında olan Soldado'yu göndemreye sıcak bakarken Beşiktaş oyuncuya 2 senelik bir sözleşme teklif edecek.Negredo cephesinden bir türlü geri dönüş alamayan Beşiktaş Yönetimi, strateji değiştirdi. Valencia ile anlaşan ancak yıldız forvetin kendilerini oyaladığını düşünen Siyah-Beyazlı kulübün kurmayları, Soldado’nun menacerine 4 günlük bir süre verdi. Negredo eğer bu süreçte kararını bildirmezse, Beşiktaş oyuncudan vazgeçecek. İspanyol basını, başarılı golcünün önceliğinin La Liga ve Premier Lig olduğunu belirtirken, teklif beklediği için Beşiktaş’ı oyaladığını yazdı.Geniş liste üzerinde çalışmalarını sürdüren Kartal, Gignac ile temaslarını kesmiş değil. Başkan Fikret Orman’ın mevcut adaylar arasında en çok istediği forvet de Fransız yıldız. Meksika’da Tigres forması giyen ve müthiş bir gol istatistiği yakalayan 32 yaşındaki golcü için Beşiktaş 4 milyon Euro bonservis teklifi yapmıştı. 1.87 boyundaki forvet Fransa Milli Takımı’yla da çıktığı 36 maçta 7 gol attı.