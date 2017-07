Yönetime Terim baskısı Sarı-Kırmızılı camia ve taraftarlar, takımın başına Fatih Terim’in getirilmesi için yönetime büyük baskı yapıyor. Lucescu girişimlerine rağmen, başkan Özbek’in her an sürpriz bir Terim hamlesi yapabileceği belirtiliyor.

Onur Güler

Galatasaray’da tüm camia Fatih Terim sesleriyle yankılanmaya başladı... Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen ve boşa çıkan 63 yaşındaki çalıştırıcının adı yeniden Cim Bom’la anılıyor. Galatasaray Yönetimi her ne kadar Mircea Lucescu için hamle yapsa da, Terim’le ilgili bir sürprizin her an gerçekleşebileceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili olarak camiadan ve taraftardan yönetime büyük baskı var. Terim’in tekrar göreve getirilmesi için bundan iyi bir fırsat olamayacağını düşünen Sarı- Kırmızılılar, Igor Tudor’la yolların ayrılıp, Fatih hocanın takımın başına geçmesi adına seferberlik ilan etmiş durumda. Hatta Fatih Terim’le kapalı kapılar ardında bir görüşmenin gerçekleştiği, deneyimli teknik adamın ise dinlenmek için süre istediği öne sürüldü.