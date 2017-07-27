Yeni Malatya şut çalıştı Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdürdü.

Batuhan Özdemir

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan’nde teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşusuyla başladı.Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda taktik, pas çalışmaları ve tempolu koşular üzerinde duruldu.İdmanın son bölümünde Ertuğrul Sağlam, oyuncularını iki gruba ayırarak şut çalışması yaptırdı. Şutları gole çeviren grup, diğer gruba ceza olarak koşu yaptırırken, vuruşu kaleyi bulmayan grubun futbolcuları da koştu. Neşeli geçen antrenman, açma germe çalışmasıyla son buldu.’in yeni ekibi’un Topuk Yaylası’ndaki kampı, ay sonuna kadar devam edecek.