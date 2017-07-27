Yeni Malatya şut çalıştı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşusuyla başladı.
Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda taktik, pas çalışmaları ve tempolu koşular üzerinde duruldu.
İdmanın son bölümünde Ertuğrul Sağlam, oyuncularını iki gruba ayırarak şut çalışması yaptırdı. Şutları gole çeviren grup, diğer gruba ceza olarak koşu yaptırırken, vuruşu kaleyi bulmayan grubun futbolcuları da koştu. Neşeli geçen antrenman, açma germe çalışmasıyla son buldu.
Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Topuk Yaylası’ndaki kampı, ay sonuna kadar devam edecek.
AA