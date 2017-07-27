Viktoria Zeynep Güneş, seçmeleri geçemedi Kadınlar 200 metre kurbağalamada seçmelere katılan Viktoria Zeynep Güneş, yarı finali kıl payı kaçırdı.

Batuhan Özdemir

’nda mücadele eden milli sporcu, seçmeleri geçemedi.Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada 19 yaşındaki milli yüzücü, iki yıl önce 2.19.64 ile dünya gençler rekoru kırdığı kadınlar 200 metre kurbağalamada seçmelere katıldı.İkinci seride yarışan Viktoria Zeynep Güneş, 2.28.68’lik derecesiyle en iyi beşinci zamana imza attı. Genel klasmanda 17. sırada kendine yer bulan milli sporcu, 2.28.59’luk zamanlamayla yüzen Fin Jenna Laukkanen’in gerisinde kaldı ve yarı finali kıl payı kaçırdı. Milli yüzücü, Meksikalı Esther Medina Gonzalez ile iki yedek sporcudan biri oldu.Seçmelerde Büyük Britanyalı Molly Renshaw, 2.24.03 ile en iyi dereceyi elde etti.