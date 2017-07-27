Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Valencia tamam, sıra Negredo'da

La Liga ekibiyle Negredo’nun bonservisi konusunda 5 milyon Euro’ya (20 milyon TL) el sıkışan Siyah-Beyazlılar, İspanyol golcüye de bonuslarla dolu bir kontrat önerecek. Yıldız isim, Beşiktaş’ın teklifini kabul ederse maaşı ek ödemelerle 5 milyon Euro’yu bulacak.

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Yeni dönemde hem ligde hem de Avrupa’da önemli başarılar elde etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını hızlandırmıştı. Bu doğrultuda La Liga ekibi Valencia’nın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo’yu hedefleri arasına alan Beşiktaş, bu transfer konusunda önemli bir aşama kaydetti.

31 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için yaptıkları görüşmelerde Valencia’dan gelen, “İsterseniz size satabiliriz” önerisine olumlu bakan ve 4 milyon Euro (16 milyon TL) teklif eden Kartal, yoğun pazarlıkların ardından Valenica’yla anlaştı. Negredo için kapıyı 7 milyon Euro’dan (28 milyon TL) açan İspanya ekibini 5 milyon Euro’ya (20 milyon TL) ikna eden Siyah-Beyazlılar, ardından tecrübeli golcü için harekete geçti.

Maaşı 5 milyon euro’yu bulacak

Valencia’dan yıllık 6 milyon Euro (24 milyon TL) kazanan yıldız isim için 3,5 milyon Euro’luk (14 milyon TL) teklif hazırlayan Beşiktaş, başarılı oyuncuya ek olarak bonuslarla dolu bir kontrat önerecek. Negredo’nun, teklifi kabul etmesi halinde yıllık kazancı 5 milyon Euro’yu (20 milyon TL) bulacak.

Kartal’a destek bulut’tan

Alvaro Negredo’nun menajeri Gelu Rodriguez FANATİK’e yaptığı açıklamada Beşiktaş’la 1 aydır görüşme halinde olduklarını belirtmişti. Yönetim, bu oyuncuyu ikna konusunda menajer Ahmet Bulut’u devreye sokacak. Daha önce Mario Gomez ve Pepe gibi transferlerde belirleyici olan Bulut’un, oyuncunun rotasını Türkiye’ye çevirmesi konusunda yönetimin en önemli destekçisi olacağı konuşuluyor.

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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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Çarşı190310 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:17

5 çok beya adam 32 yaşında ayrıca tutup tutamayacağın bile belli değil

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