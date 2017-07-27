Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Tutem Banguoğlu - Asuman Şakı çiftinden bron madalya

Tutem Banguoğlu ile Asuman Şakı’nın temsil ettiği Tenis Milli Takımı, çift kadınlarda Parul Gupta-Madju Jaiswal ikilisinden oluşan Hindistan’ı 2-0 yenerek bronz madalya kazandı.

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Samsun’da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Tutem Banguoğlu ile Asuman Şakı’dan oluşan Tenis Milli Takımı, çift kadınlarda Parul Gupta-Madju Jaiswal ikilisinin temsil ettiği Hindistan’ı 2-0 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Samsun Tenis Kulübü’nde oynanan bronz madalya müsabakasında Türkiye ile Hindistan karşı karşıya geldi.

Tutem ile Asuman’ın temsil ettiği ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 6-3 ve 6-2’lik setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan Türkiye, İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda teniste ilk madalyasını kazandı.

AA
 
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