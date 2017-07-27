Tutem Banguoğlu - Asuman Şakı çiftinden bron madalya

Samsun’da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Tutem Banguoğlu ile Asuman Şakı’dan oluşan Tenis Milli Takımı, çift kadınlarda Parul Gupta-Madju Jaiswal ikilisinin temsil ettiği Hindistan’ı 2-0 mağlup ederek bronz madalya elde etti.
Samsun Tenis Kulübü’nde oynanan bronz madalya müsabakasında Türkiye ile Hindistan karşı karşıya geldi.
Tutem ile Asuman’ın temsil ettiği ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 6-3 ve 6-2’lik setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Öte yandan Türkiye, İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda teniste ilk madalyasını kazandı.
AA