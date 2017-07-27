Türkiye Drift Şampiyonası'nda 2. yarış heyecanı Şampiyonanın 2. yarışı, Drift Motorsporları Kulübü tarafından hafta sonu Atatürk Olimpiyat Stadı otoparkında düzenlenecek.

Batuhan Özdemir

Otomobil sporlarında,’nın 2. yarışı, hafta sonu İstanbul’da yapılacak.(TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre şampiyonada 2. ayak yarışı, 29-30 Temmuz’da Drift Motorsporları Kulübü tarafından Atatürk Olimpiyat Stadı otoparkında düzenlenecek.Ukrayna’dan Dmitriy Illyuk ve Aleksandr Grinchuk, İran’dan Fahim Reza Keyhosravi ve Keivan Kalafi Notash olmak üzere 4 yabancı pilotu misafir edecek organizasyona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) genç kadın drift pilotu Ülkü Erçoban da katılacak.Motor güçleri 300 ile 700 beygir arasında değişen, BMW ve Nissan marka otomobillerin çoğunlukta olduğu organizasyon kapsamında, 29 Temmuz Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarının ardından en iyi 16 belirlenecek ve ilk gün, konserle bitecek.Organizasyon, 30 Temmuz Pazar günü saat 10.00’daki antrenman turlarının ardından ikili eşleşmelerle devam edecek ve saat 17.00’ye kadar izleyenlere, kapı kapıya mücadelenin olduğu, bol dumanlı, adrenalin dolu bir yarış sunacak.