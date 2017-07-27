Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Trabzonspor'un hazırlık kampı raporu

Bordo-mavililer, yeni sezon öncesi yurt dışı kamplarında toplam oynadığı 5 maçta 11 kez fileleri havalandırırken kalesinde de 11 gol gördü.

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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’da sürdüren Trabzonspor, oynadığı toplam 5 hazırlık maçında 11 kez fileleri  havalandırırken  kalesinde de 11 gol gördü. 

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar Macaristan ve Slovakya kampında 5 hazırlık maçında 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

İlk olarak Macaristan kampında sadece 2. Lig ekibi MTK Budapeşte ile karşılaşan bordo-mavililer, sahadan 2-1’lik yenilgi ile ayrıldı. Daha sonra Slovakya kampındaki ilk maçta Macaristan 2. Lig  temsilcisi Dorogi’yi 2-1 yenen Karadeniz ekibi, yine aynı lig takımı Eto Györ’a ise 2-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, bu maçların ardından Slovakya 2. Lig ekiplerinden Sered ile 3-3 berabere kalırken son maçta Slovakya 1. Lig takımı Zilina’yı 4-3 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, 5 maçta 11 gol kalesinde görerek savunmada hazır bir görüntü ortaya koyamadı. Her maç gol yiyen bordo-mavililer, maç başına 2.2 gol kalesinde gördü.

Trabzonspor, rakipleri karşısında 11 gol kaydederek attığı golde de aynı maç başı ortalaması ile karşılaşmalarını oynadı.

Rodallega ve Yusuf Yazıcı 2’şer gol

Trabzonspor’da en fazla golü 2’şer kez fileleri havalandıran Yusuf Yazıcı ve Rodallega kaydetti.

Bordo-mavililerde Yusuf Erdoğan, Mas, N’Doye, Kucka, Okay Yokuşlu, Bongonda ve Uğur Demirok da 1’er gol attı.

İzin günü

Trabzonspor’da futbolculara Slovakya kampının 9. gününde izin verildi.

Bordo-mavili futbolcular, bugünü izinli olarak geçirdikten sonra yarın hazırlıklarını sürdürecek.

Son maçı Heerenveen ile oynayacak

Trabzonspor, Hollanda kampında son hazırlık maçında 30 Temmuz günü Hollanda Birinci Lig ekiplerinden Heerenveen ile karşılaşacak.

Bordo-mavililer, Hollanda temsilcisi ile karşılaştıktan sonra özel uçak ile Trabzon’a dönecek ve 2 Ağustos’ta hem kulübün 50. kuruluş yıl dönümü hem de sezon açılışının yapılacağı organizasyona katılacak.

AA
 
Trabzonspor

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arfuznr 28 Temmuz 2017 Cuma 01:05

Berbat vasat ümitsiz

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