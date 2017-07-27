Trabzonspor’dan, 2 Ağustos doğumlu taraftarlara jest

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor’un 50. yıl kutlamalarının 2 Ağustos’ta gerçekleştirileceği belirtildi.
"Seninle Yeniden Doğuyoruz" başlıklı açıklamada, "2 Ağustos’ta doğanlar, Trabzonsporumuzun 50. yıl kutlamalarını özel tribünden, dilediği bir kişiyle birlikte izliyor." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, Medical Park Stadyumu’nda kutlamaları izlemek isteyen 2 Ağustos doğumluların kulübün internet sitesinde yer alan "hemen kayıt ol" bölümünden kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.
AA