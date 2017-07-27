Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Trabzonspor’dan, 2 Ağustos doğumlu taraftarlara jest

Trabzonspor Kulübü, 2 Ağustos doğumlu taraftarlarına jest yapacak.

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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor’un 50. yıl kutlamalarının 2 Ağustos’ta gerçekleştirileceği belirtildi.

"Seninle Yeniden Doğuyoruz" başlıklı açıklamada, "2 Ağustos’ta doğanlar, Trabzonsporumuzun 50. yıl kutlamalarını özel tribünden, dilediği bir kişiyle birlikte izliyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Medical Park Stadyumu’nda kutlamaları izlemek isteyen 2 Ağustos doğumluların kulübün internet sitesinde yer alan "hemen kayıt ol" bölümünden kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.

AA
 
Trabzonspor

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