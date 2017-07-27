Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Trabzonspor, Burak Yılmaz için gün sayıyor

Bordo-Mavililer, Burak Yılmaz ile el sıkıştıktan sonra kulübü Beijing Guoan ile de 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun önümüzdeki günlerde Trabzon’a gelerek, resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor

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Trabzonspor 50. yılda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak adına çalışmalarını hızlandırdı.

Serdar ile her konuda anlaşma sağlayan Bordo-Mavililer, artık Burak Yılmaz transferinde de geri sayıma geçti. Uzun zamandır Çin ekibi ile görüşme halinde olan Trabzonspor, Beijing Guoan ile 4 milyon Euro (16 milyon TL) karşılığında el sıkıştı. Fırtına, 32 yaşındaki futbolcuyla da her konuda anlaşma sağlarken, Burak’ın da Trabzon’a gelmek istediği biliniyor.

Krallık yaşamıştı...

Bordo-Mavili formayı giymek için büyük fedakarlıklar yapan milli oyuncunun, birkaç gün içerisinde Trabzon’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Trabzonspor forması altında gol krallığı yaşayan yıldız futbolcu, Fırtına ile 93 karşılaşmada 58 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.
Trabzonspor

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