Tolgahan İmal'ın Ankara at yarış tahminleri Ankara at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

ARSEN LUPEN ve KORYİĞİT…

Yakup Çınar

27 Temmuz. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Son startında ikinci olarak kötü gidişatına dur diyen MONAVENTO, uygun sıkleti ve aşama kaydeden ekürisiyle start alacak olmasıyla favorimdir. Son yarışlarına oranla daha iyisini yapabilecek potansiyelde gördüğüm GRAND SPRING, sert rakipleri arasında ikinci olarak dikkat çeken COM LIDER, ara sonrası gördüğü yarışıyla açıklarını gideren EXCHANGER, dinçlikle farklı bir yarış koşma ihtimali bulunan CANT THOUCH THIS, inatçı yarış karakteriyle MATİZ ve apranti indirimine gidilmemesini yadırgasam da formda safkan TESLA ayrımsız şekilde önereceğim rakipleridir.Yarış hayatının ilk koşusunda dokuzuncu olduktan sonra katıldığı dört koşusunda da tabela içinde gelen ÖZAYBERK, bu defa biraz daha önlerde gidebilirse güçlü sprintiyle birinciliğe ulaşabilir. Güzel eşkali ve süratli stiliyle takibimdeki taylardan birisi olan ABUZERHAT, ilk yarışında bekleneni veremse de harika orijini ve bu kez DB ile start alacak olmasıyla AKAĞAÇ ve formda jokeyi Furkan Yüksel ile FIRTINA İBO ise ihmal edilmemesi gereken rakipleridir. Bu dört safkanı koşunun kare ası olarak görüyorum.Y3 sınırındaki aprantilerin at bineceği mücadelede, yüksek kazanma ve tabelaya girme yüzdesiyle dikkat çeken Ahmet Özyiğit ile koşuya katılacak olan ARSEN LUPEN, çok daha üst guruplarda ciddi performanslara imza atmış bir safkan. Zaten 112 handikap puanı ile ilk bakışta farkını ortaya koymakta. Son yarışında dışarıdan güçlü ataklarıyla gelerek kazanacakmış izlenimi yaratsa da öndeki rakibine hakim olamayınca demoralize olarak düşen temposuyla dördüncü kalmıştı. Bu kez daha uygun rakiplerine düzlük üzerinde hakim olmakta zorlanmayacağı kanaatindeyim. Son metrelere lider girdikten sonra da kazanması zor olmayacaktır.Uçanbey gibi bir şampiyonun tam kardeşi olan Behice’nin temsilcisi VAKURKIZ, uzun mesafeli çim yarışlarında üstün kan hattını inkar etmeyerek başarılı performanslar göstermekte. Bir kez daha kazanması olağan neticedir. İstanbul pistindeki yarışında öndeki rakibi Büyük Doğu’ya zorlu anlar yaşatsa da geçmeyi başaramayan DİŞİ KURT, son haftalarda yakaladığı formunun karşılığını birincilikle almak isteyen BURCUSULTAN ve Gökhan Kocakaya ile muazzam bir uyum yakalayan BENAZİR KIZ ise en ufak hatasını geri çevirmeyecek rakipleridir.Gördüğü yarışlar sonrası fit duruma ulaşan KORYİĞİT, düzgün ve istekli aksiyonlarıyla beğenimi kazanan taylardan birisi. Bu koşu için gerçekleştirdiği 1200 metrelik işinde ve akabindeki sprintinde iyi bir derece sergileyen safkan, kendisi kadar iyi durumdaki ekürisi PIRIL HANIM ile start alacak olmasıyla şansını bir kat daha artırdı. Ekürilere güvenerek günün ikinci bankosu olarak okurlarımıza öneriyorum…: Günün son ayağında hangi safkan kazanırsa kazansın “sürpriz” nitelendirmesi yapmaya hakkımız yok. Bu sebeple mümkün olduğunca fazla isme şans tanımak durumundayız. ALLA TURCA, CLIFF SURFER, HARZEMŞAH, PERFECT HEART, DEDE TAŞI, BLACK MIRACLE, EL HAMSE, BEYNAM ve FERONIA kriterlerime göre oluşturduğum sıralama. Bu sıralamayı imkanlar oranında son isme kadar takip edelim. Şansınız ve bahtınız açık olsun…( 7.6.4.1.8.5.3 ) ( 8.1.2.6 ) ( 3 ) ( 4.3.2.1 ) ( 4 ) ( 2.4.7.5.1.9.13.12.14 )