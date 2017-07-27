Silivri’ye üniversite çıkarması Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe Üniversitesi Kurucu Rektörü Ali Rıza Büyükuslu ile birlikte dün Silivri’ye gitti.

Hakan Ateşler

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe Üniversitesi Kurucu Rektörü Ali Rıza Büyükuslu ile birlikte dün Silivri’ye gitti.Başkan ve beraberindekiler, Fenerbahçe Üniversitesi’nin kurulacağı alanı gezip, planlamalar ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yıldırım, ardından kampüsün içerisinde açılan Selimpaşa Üretici Kadınlar El Sanatları sergisini gezdi. Aziz Yıldırım, Vefa Küçük ve Ali Rıza Büyükuslu daha sonra Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ı makamında ziyaret etti.Silivri’deki temasların tamamlanmasının ardından Aziz Yıldırım’ın adresi Edirne oldu. Başkan Yıldırım, burada Fenerbahçe Evi’nin yapılacağı arsayı proje hakkındaki gelişmeleri dinledi.