Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Sergio Rochet Alvarez, Sivasspor’da

Kırmızı-beyazlı ekip, Uruguaylı kaleci Sergio ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Sergio Rochet Alvarez ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar’da forma giyen 24 yaşındaki Sergio ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz’ın İstanbul’daki ofisinde 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Sergio Rochet’e Sivasspor forması altında başarılar dileriz." denildi.  

Sergio sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor’un yeni transferi Sergio, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan kaleci, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sergio Rochet Alverez’in sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Sivasspor

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