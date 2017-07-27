Serdar Taşçı imzaya kaldı Trabzonspor, uzun zamandırilgilendiği Serdar Taşçı transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavili ekibin, 30 yaşındaki futbolcu ile senelik 2 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilirken, Spartak’a da 1.5 milyon Euro ödemesi bekleniyor

Özgür Yedek

Fırtına, Juraj Kucka, Theo Bongonda ve Kamil Ahmet transferlerlerinin ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.Bordo-Mavililer, uzun zamandır ilgilendiği Serdar Taşçı için kulübü Spartak Moskova ile anlaşma sağladı. Başkan Muharrem Usta ve kurmayları, 30 yaşındaki futbolcu için dün Rusya’ya giderek, Moskova temsilcisi ile son kez pazarlık masasına oturdu. Karadeniz ekibinin patronu, gurbetçi oyuncunun bonservisine 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) teklif ederken, Kırmızı-Beyazlı ekip ise bu öneriye olumlu yanıt verdi.Tecrübeli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, Serdar’ın menaceri ile de son bir görüşme gerçekleştirdi. Türk asıllı Alman futbolcuya senelik 2 milyon Euro’dan (8 milyon TL) 3 yıllık sözleşme teklif eden Bordo- Mavililer, transfer için artık geri sayıma geçti. Deneyimli savunmacının önümüzdeki günlerde Trabzon’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Ersun Yanal, 30 yaşındaki futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyordu. Başkan Muharrem Usta’ya, Serdar için tüm şartların zorlanması gerektiğini ileten 55 yaşındaki çalıştırıcı, tecrübeli futbolcunun önümüzdeki sezon takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.