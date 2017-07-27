Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Serdar Taşçı imzaya kaldı

Trabzonspor, uzun zamandırilgilendiği Serdar Taşçı transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavili ekibin, 30 yaşındaki futbolcu ile senelik 2 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilirken, Spartak’a da 1.5 milyon Euro ödemesi bekleniyor

Yorum Yaz
A+ A-
Fırtına, Juraj Kucka, Theo Bongonda ve Kamil Ahmet transferlerlerinin ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Bordo-Mavililer, uzun zamandır ilgilendiği Serdar Taşçı için kulübü Spartak Moskova ile anlaşma sağladı. Başkan Muharrem Usta ve kurmayları, 30 yaşındaki futbolcu için dün Rusya’ya giderek, Moskova temsilcisi ile son kez pazarlık masasına oturdu. Karadeniz ekibinin patronu, gurbetçi oyuncunun bonservisine 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) teklif ederken, Kırmızı-Beyazlı ekip ise bu öneriye olumlu yanıt verdi.

Serdar da sorun yok

Tecrübeli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, Serdar’ın menaceri ile de son bir görüşme gerçekleştirdi. Türk asıllı Alman futbolcuya senelik 2 milyon Euro’dan (8 milyon TL) 3 yıllık sözleşme teklif eden Bordo- Mavililer, transfer için artık geri sayıma geçti. Deneyimli savunmacının önümüzdeki günlerde Trabzon’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yanal çok istiyordu

Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Ersun Yanal, 30 yaşındaki futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyordu. Başkan Muharrem Usta’ya, Serdar için tüm şartların zorlanması gerektiğini ileten 55 yaşındaki çalıştırıcı, tecrübeli futbolcunun önümüzdeki sezon takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.
Trabzonspor

Trabzonspor Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 