Samsun’da tek hedef Dialiba Alpay Özalan yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Samsunspor, transferde büyük oynuyor.

Özgür Yedek

Alpay Özalan yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Samsunspor, transferde büyük oynuyor.Kırmızı-Beyazlılar, geçen sezon Malatya ile şampiyonluk yaşayan Diabang Dialiba’nın peşinde. Malatya’yı ikna eden Samsunspor, oyuncuyla ise görüşmelerini sürdürüyor. Dialiba’nın kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği öğrenilirken, ikna çabaları devam ediyor. 1.Lig’de çıktığı 31 maçta 13 kez rakip fileleri havalandıran Dialiba, 2 de asist yapmıştı. Öte yandan Karadeniz ekibi, Başakşehir’in 23 yaşındaki kanat oyuncusu Dieng’i de kiralamak amacında.