Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunun ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. ön eleme turu ilk maçları, 9 müsabakayla tamamlandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. ön eleme turu ilk maçları, 9 müsabakayla tamamlandı.

Tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Medipol Başakşehir, konuk olduğu Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı.

Teknik direktörlüğünü Gheorghe Hagi’nin yaptığı Viitorul, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında, ağırladığı APOEL’i 1-0 yendi. Toplam 15 eşleşmenin bulunduğu 3. ön eleme turunu geçecek takımlar, 1 ve 2 Ağustos’ta oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya): 3-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre): 3-1
Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan): 1-1
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0
Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Maribor (Slovenya) - Hafnarfjördur (İzlanda): 1-0
Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-1
Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç): 0-0
Club Brugge (Belçika) - Medipol Başakşehir: 3-3

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