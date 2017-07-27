Pınar Karşıyaka'da Ponitka gitti Pınar Karşıyaka'da uzun süreden bu yana gündemi meşgul eden Mateusz Ponitka'nın takımdan ayrılması kesinleşti. Polonyalı yıldız, yeşil-kırmızılı takımın geçen sezonki antrenörü Nenad Markovic'in çalıştırdığı Iberostar Tenerife'ye transfer oldu.

MESAJLI VEDA

Bora Aslan

, sözleşmesinde yer alan, "25 bin dolar bonservis öderse sözleşmesini tek taraflı feshedebilir" opsiyonunu kullanarak yeşil-kırmızılı kulüpten ayrıldı.Transferde şu ana kadar Fenerbahçe'den 21 yaşındaki Berk Uğurlu, Yeşilgiresun Belediyespor'dan 23 yaşındaki Metin Türen ve ABD'li Scott Wood'u alan Kaf-Kaf'ta Ponitka'nın da ayrılmasıyla geçen sezonki kadrodan altyapı patentli gençler haricinde kimse kalmadı.Antrenör Aleksandar Trifunovic, yönetimle transferi masaya yatırmak için İzmir'e geldi. Sırp çalıştırıcı, antrenmanlara 7 Ağustos'ta yalnız altyapıdaki gençlerle başlayacak. Transferde en az Ponitka kadar kabiliyetli ve ekonomik oyuncular almak zorunda olduklarını söyleyen Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar, şöyle dedi:"Önümüzdeki hafta birkaç yabancıyla daha sözleşme yapacağız" dedi. Tüm yabancılarını değiştirecek Karşıyaka, takımın isim sponsoru Yaşar Holding'e yaptığı bütçe artışı talebine yanıt alamazken Işıldar, "Transfer yasağı ve bütçe sorunumuz var. Hedefimizi maalesef büyük tutamıyoruz. Bu şartta kurulabilecek en iyi takımı kuracağız" diye konuştu.Polonyalı basketbolcu Mateusz Ponitka, Karşıyaka'ya sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla veda etti. Ponitka, veda mesajında, şöyle dedi:"Geçen sezon için Pınar Karşıyaka'daki herkese çok teşekkür ederim. Sizin için oynamak çok güzel bir tecrübeydi, sizinle zaman geçirmek de çok keyifliydi. Selim'e, Emin'e, Gizem'e, Ceyda'ya ve Tümer'e teşekkürler. Adamım Fufu KSK, Sertaç ve Ali'ye de büyük teşekkürler. Bana çok yardımcı oldunuz. Ve tabii ki İzmir'de tanıştığım mükemmel insanlara (taraftarlar, arkadaşlar ve bizi destekleyen herkes) teşekkürler. Bu yıl, sahada inanılmaz bir destekle oynamak ne demekmiş gördüm. Karşıyaka taraftarları her zaman kalbimde olacaksınız. Şimdi yola devam etme zamanı ve gelecek sezonu İspanya Ligi'nde Iberostar Tenerife'de geçireceğimi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Ben ve ailem için ilginç bir deneyim olacak. Adaya gelmeye ve maksimumuzu vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.