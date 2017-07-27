Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Pepe transfer sürecini anlattı! İşte Beşiktaş'ı seçmesindeki en büyük neden!

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, siyah beyazlılara transfer sürecini anlattı. Pepe, taraftarların buraya gelmesinde büyük rol oynadığını söyledi.

27 Temmuz 2017, Perşembe 15:00 Yorum Yaz
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Real Madrid'le olan sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan Portekizli defans oyuncu Pepe, beINSPORTS'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, transfer sürecinden hedeflerine, takımdaki ortamdan özel hayatına kadar birçok konuda konuştu. 

İşte Pepe'nin açıklamaları: 

Çok özel günler geçiriyorum burada. Çok sıkı çalışıyoruz. Süper Kupa maçı var. Ona çalışıyoruz ve kupayı kazanmak istiyoruz. 

Kariyerim boyunca kazanabilecek her şeyi kazandım. Büyük takımlar benimle ilgileniyordu. İstenmek çok güzel. Ama bu süre içerisinde Beşiktaş'ın bana gösterdiği ilgi ve sevgi çok güzeldi. Transfer sürecinde internet üzerinden bana gönderilen mesajlar çok güzeldi. Özellikle de stadı gördükten sonra kararım çok daha kolay oldu. Quaresma'ya takım içindeki yapılanmayı sordum. Takım içerisinde iyi arkadaşlık ve aile ortamı olduğunu bana anlattı. Milli takımda dönem dönem konuşmuştuk Beşiktaş'ı. Profesyonel bir futbolcuyum. İşimi göstermek için ve kazanmak için buradayım. Takım arkadaşlarıma yardım edeceğim.
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Çok basit bir insanım çok sade alışkanlıklarım var. Bunları karşılamak zor değil. Zor bir insan değilim, küçük basit şeylerle mutlu olabiliyorum. Türkiye'nin büyük bir kulübündeyim. Beşiktaş forması giymek ve Beşiktaş taraftarını temsil etmek benim için yeterli zaten. 

"KAYBETMEYİ SEVMİYORUM"

Getafe maçında sert oynuyor, gaddar gibi damga vuruldu bana. O maçtan önce de aynı Pepe'ydim, o maçtan sonra da öyle devam ettim. Kaybetmeyi sevmiyorum. Bundan sonra da böyle olacak.

Kaliteli oyuncularımız var. Burada çok sıkı çalışıyoruz, çift idman yapıyoruz. Onun için saha içerisinde ve hazırlık maçlarında istenileni gösteremebiliyoruz. Ama İstanbul'a döndüğümüzde, kupa haftasında girdiğimizde her şey normale dönecektir.

Stoper pozisyonunda kendimi rahat hissediyorum. Ama hocamız ön liberoda oynatırsa orada da oynarım. Takım için her şeyi yapmaya hazırım.
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"REAL MADRİD'E KARŞI OYNARSAK.."

Ligde iyi olursak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedef olan gruptan çıkmayı başaracağız. Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkarsak maç maç bakıp hayal kurmaya çalışabiliriz. Eski kulübüme ve arkadaşlarıma karşı oynamak benim için iyi olurdu. Ama şu anda en iyi şekilde hazırlanarak onlara karşı oynayacak güçte olmalıyız. 

Kızlarımla çok vakit geçiriyorum, onları okula götürüp okuldan alıyorum. Kızlarım yüzlerini güldürmek için her şeyi yapıyorum. 

"EN RAHATSIZ OLDUĞU ŞEY..."

Saha dışında herkesi rahatsız eden bir şey olduğu gibi beni rahatsız eden bir şeyler oluyor. Bunlardan bir tanesi ise saygısızlık. Bütün insanlar eşit ve herkesin birbirine saygı duyması lazım.

Beşiktaş'a inanmaya devam etsinler, desteklemeye devam etsinler. Bugüne kadar oynadığım takımlarda nasıl formamı son terime kadar terlettiysem, burada da aynı şekilde terletmeye devam edeceğim. 
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YORUMLAR

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Toplam 2 Yorum

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tiaciltaoper 28 Temmuz 2017 Cuma 00:14

Ee hiçbir yerde para yazmıyor eksik aktarmışsınız düzeltmenizi rica ediyorum

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acillatem 28 Temmuz 2017 Cuma 01:19

Yalan uzerine yalan... Pepeyi ceken sey para tabikide avrupa da hicbir kulup bu kadar maas vermez buna

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