Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Özbek’e rakip: Mehmet Cansun

Dursun Özbek’e muhalif olan kesimin planı, eski başkanlardan Mehmet Cansun’un önderliğinde toplanarak güçlü bir hareket oluşturmak.

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Sarı- Kırmızılı kulüp, kartları yeniden dağıtmaya hazırlanıyor... Bu doğrultuda 2018 yılının Mayıs ayında yapılacak seçim için kongre kazanları kaynamaya başladı. Dursun Özbek’e muhalif olan kesimin planı, eski başkanlardan Mehmet Cansun’un önderliğinde toplanarak güçlü bir hareket oluşturmak. Bu birleşmeye ilk etapta Mehmet Cansun’dan olumlu geriş dönüş alındığı, hatta efsane başkan Faruk Süren’in de destek verdiği iddia ediliyor. Muhalif grubun bir sonraki planı, Duygun Yarsuvat’ın da tam desteğini alarak, Özbek’in karşısına güçlü bir oy potansiyeliyle çıkarak yönetimi değiştirmek.

Metin Karabaş
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