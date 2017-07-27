Offroad coşkusu Ankara'ya taşınıyor 2017 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Yarışı, Ankara Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ANDOFF) tarafından 29-30 Temmuz 2017 tarihlerinde Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde organize edilecek.

ALUÇ YAYLASI BÜYÜK ORGANİZASYONA HAZIR

VATAN ŞEHİTLERİ VE GAZİLER UNUTULMADI

Bora Aslan

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çamlıdere Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon Çamlıdere Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler ve konserlerle renklenecek.29 Temmuz Cumartesi günü saat 11:30'da Çamlıdere Belediyesi önünden seremonik start ile başlayacak yarışın ilk günü, Aluç Yaylası'nda yer alan 8.5 km. uzunluğundaki Aluç etabı 3 kez geçilecek ve ilk gün 17.00'den itibaren son bulacak.Yarışın ikinci günü ise 29 Temmuz Pazar saat 10.30'dan itibaren Çamlıdere Yaylası'nda oluşturulan 7.2 km. uzunluğundaki 'Vatan Şehitleri ve Gazileri' isimli engelli seyirci etabı 4 kez geçilecek ve yarış 15:15'ten itibaren son bulacak. Yarışın ödül töreni ise saat 17:15'te Çamlıdere Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.DHA