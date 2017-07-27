Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Nihat Özdemir'den Fatih Terim açıklaması

TFF Başkan Vekili Özdemir: "Hem futbol takımlarında hem yurt dışında, milli takımda çok önemli başarılar elde etti" dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılan Fatih Terim’e bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Limak Uludağ Elektrik Yetkili İşlem Merkezi Edremit Şubesi’nin açılış töreni için Balıkesir’in Edremit ilçesine gelen Özdemir, Fatih Terim’in görevinden ayrılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Terim’in görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu: "Fatih Terim başarılı bir hocaydı. Hem futbol takımlarında hem yurt dışında milli takımda çok önemli başarılar elde etti. Ortak yaptığımız açıklamada da görüleceği gibi, kendisi ve Futbol Federasyonunun bundan sonra daha fazla zarar görmemesi için sayın hocamız Fatih Terim görevinden istifa etmiştir. Kendisine teşekkür ettik. Bundan sonraki spor hayatında, özel hayatında başarılar diledik. İyi bir hocamızdı, başarılıydı ve Türk Milli Takımı onunla önemli başarılar elde etmişti. Galatasaray ile ilgili çok önemli başarılar elde etmiştik. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum."

Özdemir, Fenerbahçe’nin, Avusturya’nın Sturm Graz takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçına da değinerek, "Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum. Bu akşamki maç, zor bir maç. Çünkü Avusturya’da da futbol iyiye doğru gitmektedir. Ama Fenerbahçe’nin bu turu geçip bundan sonra play-off’a kalma şansı olacağına inanıyorum. Öyle de istiyorum. İnşallah da öyle olacak." ifadelerini kullandı.
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