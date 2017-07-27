Neymar ince hesaplarla PSG yolunda Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Eqipe’e göre PSG, Neymar’a beş yıllık imzayı attırdı. Barça ile anlaşma zemini arayan Paris yönetimi, aynı zamanda büyük bir vergi masrafından da kurtulmaya çalışıyor.

Özgür Yedek

Son günlerin en çok konuşulan transferinde adım adım sona yaklaşıldı.Fransız L’Equipe gazetesinin haberine göre PSG, Neymar ile yıllık net 30 milyon Euro’dan beş yıllık anlaşma sağlandı. Ancak halen bu transferin önünde büyük bir engel var: Brezilyalı’nın 222 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli ve ödenecek olan vergi...Fransızlar, Neymar’ı serbest kalma bedelini ödeyerek değil de, Barça ile anlaşarak transfer ederse hem PSG 60 milyon Euro’yu bulacak olan vergi masrafından kurtulacak, hem de Katalanlar kasasına 222 milyon Euro’dan daha çok para koyabilecek. Çünkü serbest kalma bedelli federasyonlar üzerinden ödendiği için vergiye tabii tutuluken, kulüplerin anlaşması durumda böyle bir uygulama söz konusu olmayacak. Başkent ekibinin yıldız oyuncu için 240 milyon Euro (991 milyon TL) önereceği de gelen haberler arasında.