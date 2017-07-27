Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Neymar ince hesaplarla PSG yolunda

Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Eqipe’e göre PSG, Neymar’a beş yıllık imzayı attırdı. Barça ile anlaşma zemini arayan Paris yönetimi, aynı zamanda büyük bir vergi masrafından da kurtulmaya çalışıyor.

Yorum Yaz
A+ A-
Son günlerin en çok konuşulan transferinde adım adım sona yaklaşıldı.

Fransız L’Equipe gazetesinin haberine göre PSG, Neymar ile yıllık net 30 milyon Euro’dan beş yıllık anlaşma sağlandı. Ancak halen bu transferin önünde büyük bir engel var: Brezilyalı’nın 222 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli ve ödenecek olan vergi...

İşte o plan

Fransızlar, Neymar’ı serbest kalma bedelini ödeyerek değil de, Barça ile anlaşarak transfer ederse hem PSG 60 milyon Euro’yu bulacak olan vergi masrafından kurtulacak, hem de Katalanlar kasasına 222 milyon Euro’dan daha çok para koyabilecek. Çünkü serbest kalma bedelli federasyonlar üzerinden ödendiği için vergiye tabii tutuluken, kulüplerin anlaşması durumda böyle bir uygulama söz konusu olmayacak. Başkent ekibinin yıldız oyuncu için 240 milyon Euro (991 milyon TL) önereceği de gelen haberler arasında.
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 