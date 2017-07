Muharrem Usta’ya taraftar desteği Bordo-mavili 7 taraftar derneği, hastanesinin önünde açılan pankartla protesto edilen başkan Usta’ya destek verdi.

Bora Aslan

’un 7 taraftar derneği, hastanesinin önünde dün gece açılan pankartla protesto edilen bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta’ya destek verdi.Başkan Muharrem Usta’nın "yalancılıkla" suçlandığı pankartla ilgili bordo-mavili taraftar grupları "Trabzonspor Taraftarlar Derneği", "Çılgınlar", "Affetmezler", "Trabzonlu Gençler", "Farozlular", "Vira" ve "Vakfıkebirliler" taraftar gruplarının temsilcileri basın toplantısı düzenledi.Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleştirilen toplantıda taraftar grupları adına açıklama yapan Hakan Bıyıklı, "Trabzonspor taraftarının sahipleneceği bir hareket asla değildir." dedi.Bıyıklı, bordo-mavi renklere yürekten bağlı taraftarlar olarak her zaman kulübün yanında olduklarını ifade ederek, "Çünkü Trabzonspor Kulübünün varlığı, bizim kimliğimizdir, aidiyetimizdir. Bugüne kadar kulübümüzün menfaatleri, ayrı ayrı taraftar gruplarını birleştiren yegane güç oldu. Bizler Trabzonspor ismine leke sürecek, bu büyük ismi yaralayacak her söze, her davranışa, her türlü oluşuma hep karşı çıktık." diye konuştu.Kimi dönemler Trabzonspor yönetimine gelen şahısları, kulübün çıkarlarını korumak uğruna birtakım icraatlarından ötürü eleştirdiklerini aktaran Bıyıklı, bu eleştirilerin hiçbir zaman kişisel husumet veya çıkarcı bir zihniyetin ürünü olmadığını söyledi.Hakan Bıyıklı, gerçek taraftarların yegane derdinin Trabzonspor’un hak ettiği yerlere gelebilmesi olduğunu kaydetti. Başkan Muharrem Usta’ya yapılan protestoyu "çirkin" ve "gerçektaraftarın sahiplenmeyeceği bir hareket" olarak nitelendiren Bıyıklı, şöyle devam etti:"Bugün Trabzonsporluluk anlayışıyla örtüşmeyecek çok çirkin bir olayla karşı karşıyayız. Dün gece Trabzonspor Kulübünün Başkanı’na karşı, üstelik onun sahibi olduğu bir kuruluşun önünde yapılan çirkin protesto gerçek Trabzonspor taraftarının sahipleneceği bir hareket asla değildir. Başkan Muharrem Usta, göreve geldiği günden bu yana gerek söylemleri gerekse icraatlarıyla bizTrabzonspor taraftarlarının takdirini kazanmasını bilmiştir. Hatalar, eksikler her zaman olabilir, kabul edilebilir. Önemli olan niyet ve mücadeledir. Bizler Sayın Usta’nın ve onunla beraber gelen yönetim kurulumuzun gösterdiği çaba ve ortaya koyduğu vizyona inanıyor bu güne kadar yaptıklarının yapacakları daha güzel işlerin daha büyük başarıların teminatı olduklarına inanıyoruz."’nın yanında olduklarını kaydeden Hakan Bıyıklı, "Trabzonspor Kulübü Başkanı’nı çirkin bir sıfat yükleyerek kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalışmak en hafif tabiriyle aymazlığın ta kendisidir." ifadesini kullandı.Bordo-mavili kulübe yürekten bağlı olduklarını aktaran Bıyıklı, "Bu hareketi yapan kişi ya da kişilerin Trabzonsporluluk değer ve anlayışından bihaber oldukları açıktır. Onlarla değil aynı tribünde yer almak aynı havayı teneffüs etmekten dahi imtina edeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isteriz. Bizler Trabzonspor Kulübüne yürekten bağlı taraftarlar olarak fizik ve inanç birliği yaptığımız mücadelesine inandığımız kulübümüzün Sayın Başkanı Muharrem Usta’nın yanındayız." diyerek sözlerini tamamladı.AA