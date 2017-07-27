Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Muharrem Usta'ya büyük destek

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'yı, protesto etmek isteyen kişi veya kişiler tarafından asılan pankart büyük tepki topladı. Başkan Usta'ya destek mesajları yağarken, pankartı asanların ve arkasındaki güçlerin bir an önce ortaya çıkartılarak deşifre edilmeleri istendi.

Yorum Yaz
A+ A-
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'yı protesto etmek isteyen kişi veya kişiler tarafından Usta'nın sahibi olduğu hastanenin önüne asılan pankart büyük bir tepki topladı. Üzerinde Usta'nın fotoğrafıyla birlikte "Yalanın batsın yalancısın" sözleri bulunan pankartı kimlerin astığı ise henüz tespit edilemedi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan pankart bordo-mavili taraftarların büyük tepkisini çekti. Yapanların bir an önce deşifre edilmesi istenirken, sosyal medya üzerinden de bordo-mavili taraftarlar Muharrem Usta'ya büyük destek verdi.

Yapılan eylemin Trabzonspor'a zarar verdiği savunulurken, sivil toplum kuruluşlarının da bu yapılan eyleme tepki vermek için bir araya gelecekleri öğrenildi.

İHA
Trabzonspor

Trabzonspor Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 1 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
ts1967li 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:10

Trabzon bu ülkenin kalesidir.Kim bu kaleyi yıkmaya çalışırsa kendini yakar.

TÜM YORUMLAR

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 