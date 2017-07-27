Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Milli Takımda hedef Şenol Güneş

Fatih Terim’in ayrılışının ardından TFF’nin gündemindeki ilk hoca adayı Şenol Güneş. Plan, A Milli Takım’ın 4 maçlık periyodunda tecrübeli hocanın hem Beşiktaş’ı hem de Ay-Yıldızlı ekibi çalıştırması.

27 Temmuz 2017, Perşembe 10:39 Yorum Yaz
A+ A-
A Milli Takım’da Fatih Terim defterinin kapanmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Kulislerde konuşulan ilk isim Mircea Lucescu olsa da, gündemdeki hocanın Şenol Güneş olduğu ortaya çıktı.

2 sezondur Beşiktaş’ı Süper Lig’de şampiyon yapan ve oynattığı futbolla şu anda en formda yerli teknik direktör olan Güneş için Türkiye Futbol Federasyonu hemen çalışmalara başlayacak. Hükümet kanadı tarafından da bu göreve en yakışacak ismin Şenol Güneş olduğu belirtilirken, plan da hazır. Buna göre Şenol Güneş, Dünya Kupası elemelerinde kalan 4 maçlık periyotta A Milli Takımı çalıştıracak ancak bu periyotta Beşiktaş’ın da başında olmaya devam edecek.

İlk 2’de olursak...

Sonrasında ise teknik direktör Şenol Güneş’in A Milli Takım ile uzun süreli bir sözleşme imzalayacağı ve sadece Ay-Yıldızlı ekibin başında olacağı konuşuluyor. Grubu 2. sırada tamamlayıp Dünya Kupası için Play- Off’lara kalmamız halinde maçlar 2018’in bahar ayında oynanacak. Dolayısıyla TFF’nin gündemindeki ana madde, Eylül ve Ekim aylarındaki 4 maçlık kritik periyot. Sırasıyla Ukrayna, Hırvatistan, İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak milliler, Dünya Kupası’na katılmak için grubu ilk ikide bitirmek zorunda.

Henüz resmi imzayı atmadı

Beşiktaş ile sözleşmesi henüz resmen uzatılmayan Şenol Güneş, ücret konusunda yönetimle bir takım sıkıntılar yaşamıştı. Başkan Fikret Orman, 1.5 milyon Euro’luk ücreti 2 milyon Euro’ya çıkartırken, Güneş ise kendisine haber verilmeden zam yapılmasına bozulmuş ve 2.5 milyon Euro istediğini belirtmişti. Sancılı süreç sonrasında tatlıya bağlanmasına rağmen taraflar resmi mukavele yapmadı.

İlişkili Haber

Sturm Graz-Fenerbahçe ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (MUHTEMEL 11)
Beşiktaş

Beşiktaş Sezon İstatistikleri
x

ANKET

Tüm Anketler »

Fatih Terim'in ayrılışı sonrası, adı anılan teknik adamlardan hangisi Milli Takım'ın başına geçmeli?

Fatih Terim'in ayrılışı sonrası, adı anılan teknik adamlardan hangisi Milli Takım'ın başına geçmeli?
Abdullah Avcı
%
 
Aykut Kocaman
%
 
Ersun Yanal
%
 
Şenol Güneş
%
 
Mehmet Özdilek
%
 
Mircea Lucescu
%
 

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
omur1974 27 Temmuz 2017 Perşembe 02:43

Yılmaz Vural a çok ayıp edildi.Adama niye şans verilmiyor?

clearfix
fear06 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:32

Kimse boşa debelenmesin, klüple sözleşmesi var, herkes işine baksın. Fırsatçılar ... sineği gibi üşüşmesin hemen...

TÜM YORUMLAR

clearfix
ibellian7 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:59

bütün renkliler korkudan milli takımın başına Şenol hoca geçsin diyor. korkmayın bukadar ya.. tabi şampiyonlar ligi milli mesele değil sizin için hep karşı takımı tuttuğunuzdan.. Şenol hoca Beşiktaş'tan gitmez bu senede şampiyonluğun en büyük adayi biziz rahat olun

clearfix
19cino81 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:08

Çok beklersiniz renkli tayfası...

clearfix
sabahtan_kalma 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:17

Yilmaz vurali gormek istiyoruz

clearfix
ramgs 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:41

tabi en dogru isim senol gunes derhal milli takimin basina gecirilmeli bir zamanlar gs de basarili fatih hoca gibi. gs ye tff nin diyet borcu var diye dusunuyorum.

clearfix
Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:08

Hahahahahahahahahahahah korkunun ecele faydasi yok renkliler :-)) Tek buyuk rakipsiz Besiktas !!!

clearfix
Kartalkara903 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:39

renklilerin hayalleri başlamadan bitti hahahha

clearfix
kemo84 28 Temmuz 2017 Cuma 01:51

milli gorevden kacmak ile askerden kacmak arasinda bir fark goremiyorum.durus ya,etik ya,ahlak ya...tam da bejekeye gore bu durus yakisti evet.yaziklar olsun sizin milliyetciliginize

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 