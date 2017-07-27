Matus Bero: Trabzonspor büyük bir camia Trabzonspor’un Slovak futbolcusu Matus Bero, 21 yaşında olmasına karşın kariyerini büyük bir kulüpte sürdürdüğünü belirterek, "Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum." dedi.

Yıldırım Kılıç

Bordo-mavili takımın Slovak orta saha oyuncusu Bero, yeni sezonda kulübün 50. yılına yakışır bir şekilde mücadele etmek istediklerini söyledi.Slovakya’da kamp çalışmalarını iyi bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Bero, şöyle devam etti:"Yüksek kalitede bir yerde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ama önemli olan, bizim için de iyi bir kamp geçirmek. Her şey iyi gidiyor. Güzel bir kamp gerçekleştiriyoruz. 5 hazırlık maçı oynadık. Bu maçlarda kaybedip kazanmak fazla önemli değil. Her gün antrenmanlar yapıyoruz. Zor bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Geçen sezon tüm hazırlık maçlarımızı kazanmıştık ama lige iyibaşlayamamıştık. Bu nedenle sonuçlar çok önemli değil. Önemli olan takım içindeki uyumumuz, birbirimizi tanımamız ve iyi bir kamp geçirmemiz."Kariyerine ve yeni sezondaki hedeflerine ilişkin düşüncelerini açıklayan genç oyuncu, "Geçen yıl ligi 6. sırada bitirdik. Bu yıl lige daha iyi başlayıp daha iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Kulüp olarak 50. yılımızı kutlayacağız. Bizim de planlarımız var. Taraftarlarımızın da desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu."Trabzonspor büyük bir camia." diyen Bero, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu yaşta böyle bir kulüpte kariyerimi devam ettirdiğim için çok mutluyum. Gerçekten olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.