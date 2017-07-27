Manchester City-Real Madrid maç sonucu: 4-1 Avrupa’nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Manchester City, Real Madrid’i 4-1 yendi.

Bora Aslan

Bu yıl 5. kez düzenlenenı’nın ABD ayağında, İngiltere’nintakımıyla İspanya’nın son şampiyonukarşılaştı.İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 52. dakikasında Otamendi’nin golüyle öne geçen Manchester ekibi, 59. dakikada Sterling ile durumu 2-0 yaptı. Teknik direktör Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City’i farka götüren golleri 67. dakikada Stones, 81. dakikada da Diaz kaydetti. Madrid temsilcisinin tek golü ise 90. dakikada Oscar Rodriguez’den geldi.Manchester City’nin yeni transferleri, Real Madrid karşısında ilk 11’de sahaya çıkarken, Türk asıllı Alman futbolcuforma giymedi.2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.Turnuvaya, İngiltere’den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya’dan Barcelona, Real Madrid, Almanya’dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya’dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa’dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.AA