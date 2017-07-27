Malatya'da atlı okçuluk heyecanı Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nın çeyrek final B grubu müsabakaları Malatya’da gerçekleştirilecek.

Batuhan Özdemir

tarafından düzenlenen’nın çeyrek final B grubu müsabakaları’da gerçekleştirilecek.Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bir restoranda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, federasyonun organizasyon için Malatya’yı özellikle seçtiğini söyledi.Geleneksel sporların geliştirilmesi gerektiğini aktaran Polat, "Geleneksel sporlarımızı nasıl daha ileriye taşıyabiliriz, bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Cirit, at biniciliği, atıcılık, yüzme, güreş, bunlar bizim geleneksel sporlarımız. Yeşilyurt Belediyesi olarak Yeşilyurt Alperenler Okçuluk Kulübümüz var. Bu kulübümüz bir yandan Malatya’da okçulukla ilgili faaliyetler yürütürken, diğer yandan da Türkiye’deki birçok yarışmaya iştirak ediyor." diye konuştu.Yarışmaların bu hafta sonu şehirler arası otobüs terminalinin yanındaki alanda gerçekleşeceğini belirten Polat, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu ise düzenlenecek müsabakalara Türkiye’nin birçok bölgesinden 70 sporcunun katılacağını belirtti.Yarış alanında teknik heyetlerin, sporcuların, hakemlerin hazır olacağını anımsatan Suluoğlu, "Öncelikle kazasız belasız bir müsabaka olmasını diliyorum. Burası benim memleketim olur. Bu anlamda doğuda özellikle Malatya’yı tercih etmemizin sebebi geleneksel sporlara verilen desteği, önemi tekrar gündeme getirmek. Halkımızla bu sporları buluşturabilmek adına buradan bu ateşi yakmak istiyoruz." diye konuştu.Yarı finallerin Kapadokya bölgesinde gerçekleştirileceğini kaydeden Suluoğlu, finalin ise Ankara’da eylül ayı içerisinde yapılacağını sözlerine ekledi.