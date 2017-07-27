Maicon: Şampiyonluğa geldim Antalyaspor’un bu sezonki flaş transferi Brezilyalı Maicon, ilk röportajını FANATİK’e verdi, iddialı mesajlar gönderdi: 'Şampiyonluğa geldim!'

Özgür Yedek

Yeni sezona flaş transferlerle hazırlanan Antalyaspor’un kuşkusuz kadrosuna kattığı en dikkat çeken isim Lokomotiv Moskovalıoldu. Rus temsilcisinin 7 yıl formasını giydikten sonra Akdeniz ekibinden gelen teklifi kabul eden ve kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Maicon’la takımının Avusturya’nın Leogang kasabasında süren kampında bir araya geldik. Karşımızda son derece iddialı ve kendinden emin bir yıldız vardı. Biz sorduk, o anlattı. Huzurlarınızda Antalya’nın yeni yıldızı...“Tam 7 yıldır Rusya’da Lokomotiv Moskova forması giyiyordum. Gelecek sezonun sonunda ise sözleşmem bitiyordu. Yani kontratımın sona ermesine yalnızca 1 yıllık bir süre kalmıştı. Antalyaspor da bana bir teklif sundu. Sezon biter bitmez bu teklifle geldiler ve bundan çok mutlu oldum. Çünkü Antalyaspor bana güzel bir proje önerdi. Futbol adına gelişmek isteyen bir kulüp. İyi imkanlar, tesisler ve güzel bir stadı var. En önemlisi büyük hedeflere sahip. Ben de aynı düşüncede olduğum için menacerimle görüşüp teklifi kabul ettim ve hemen geldim buraya. Geldiğimden bu yana edindiğim izlenime de bakılırsa aslında doğru karar verdiğimi görüyorum.”“Kariyerim boyunca hep istikrarlı olan bir oyuncuydum. İstikrar bence başarının arkasındaki anahtar sözcük gibi. İstikrarlı olabilmek için en başta doğru bir karar vermeniz gerekir. Yani seçim yaparken istikrarlı olabileceğiniz bir takımdan yana kullanmalısınız tercihinizi. Bu da zaten benim transferimdeki ana nedenlerden biri. Antalyaspor’la 3 yıllık kontrat yaptık. Tarihe geçmek isteyen bir kulüp burası. Çünkü eğer kupalar kazanırsak bunu ilk kez biz gerçekleştireceğiz. Benim de tek hedefim bu kulübün tarihine geçmek, şampiyonluklar yaşamak. Kulağa zor geliyor olabilir. Ancak Antalyaspor’da bu imkanlar var"“Çok heyecanlı bir şekilde sezonun başlamasını bekliyorum. Çok hırslı bir oyuncuyum. Başarılı olmak için sabırsızlanıyorum diyebilirim. Hocamız gördüğüm kadarıyla önde baskı yapmayı çok seven ve taktik anlayış olarak ofansif futbol oynatamaya çalışan birisi. Bunun yanı sıra rakibe oynamak için alan bırakmamamızı, yakın pozisyon almamızı istiyor. Bu nedenle aynı kafadayız diyebilirim hocamızla. Onun istediklerini sahada gerçekleştirebilirsek eminim ki takım olarak iyi işler yapacağız. Rıza hocanın sistemine çabuk uyum sağlayacağımı düşünüyorum.”“Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum. Hedefim istikrarlı olmak. 38 yaşıma kadar futbol oynamak gibi bir düşüncem var. Bunu gerçekleştirebilmek için hep iyi çalışmalıyım. O tarihe kadar Antalyaspor forması giymek benim için büyük bir başarı olur elbette. Çünkü Antalyaspor güzel bir kulüp. Bu güzel kulüple kupalar kaldırmam gerektiğine inanıyorum. Taraftarlarımızı, başkanımızı, teknik ekibimizi... Kısacası bana güvenen herkesi mahçup etmemek adına elimden geleni yapacağım. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olmamız gerekiyor.”“Samuel Eto’o dünyaca ünlü bir isim. Onunla oynamak büyük bir heyecan tabii ki. Ancak şu var ki ikimiz de Antalyaspor’un başarısı için sahada olmak zorundayız. Yani bireysel olarak isimlerden ziyade takım olarak ekibimizin kupalar kaldırmasına yardımcı olmak zorundayız. Yapmamız gereken bu. Umarım onunla saha dışında olduğu gibi saha içerisinde de iyi anlaşarak takımımıza yardımcı oluruz.”“Buraya gelmeden önce elbette Süper Lig, Antalyaspor ve ülke hakkında bilgiler topladım. Lokomotiv’de aynı formayı giydiğim Manuel Fernandes’le konuştuk. Sanırım aldığım kararda onun da önemli bir rolü oldu. Çünkü bana hem lig, hem ülke hem de Antalya şehri hakkında olağanüstü güzel şeyler söyledi. Enteresan bir ülke olduğunu söyledi. Zaten araştırma yaptığımda onun ne kadar haklı olduğunu anlamam pek uzun sürmedi. Antalya şehrine daha önce Rusya’da oynarken gelmiştim kamp döneminde. O zamandan da aklımda kalan şeyler vardı elbette. Burada daha hızlı bir futbol oynanıyor. Antalya müthiş bir şehir. Brezilya’daki şehrim Rio’ya benziyor. Orada da aynı şekilde plajlar ve sıcak insanlar var. Yani harika bir şehire geldiğimin farkındayım. Tüm bunlar yaptığım tercihin diğer nedenleri.”