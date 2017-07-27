Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Lucescu'nun gözü Kartal'da

Daha önce Galatasaray’a söz veren Mircea Lucescu’nun gönlündeki takım ise Beşiktaş. 72 yaşındaki başarılı teknik adam, Şenol Güneş A Milli Takım ile anlaşırsa, ikinci kez Siyah-Beyazlı takımın hocası olacak.

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Fatih Terim’in A Milli Takım’daki görevinden ayrılması domino etkisi yaratacağa benziyor...

Şenol Güneş, milli görev için 1 numaralı favori konumunda bulunurken, onun Beşiktaş’taki koltuğuna en yakın isim ise Mircea Lucescu. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş’ı çalıştıran ve Kara Kartal’ı 100. yılda şampiyonluğa uluştaran Luce’nin Siyah- Beyazlı taraftarların gönlündeki yeri çok farklı. Başkan Fikret Orman ile yakın ilişkiler içinde olan, geçtiğimiz haftalarda şampiyonluk balosuna katılan daha önce de Vodafone Park’ı ziyaret eden Lucescu, Beşiktaş’ın yeni hocası olabilir.

Boşta haber bekliyor

Siyah-Beyazlılar teknik direktör konusunda resmi girişimleri yapmak için Şenol Güneş konusunun netlik kazanmasını bekleyecek. Eğer tecrübeli hoca Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşırsa, Luce konusunda gerekli girişimler yapılacak. Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra tam 13 sezon Ukrayna’da Shakhtar Donetsk’i çalıştıran ve büyük başarılara imza atan Luce, geçen sezon ise Zenit ile anlaştı. Ancak Rusya’da beklenen etkiyi yaratamayan 72 yaşındaki çalıştırıcı görevden alındı. Şu an boşta olan Lucescu, yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

Şampiyonluk balosuna geldi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yakın ilişkiler içinde olan Lucescu, Siyah-Beyazlı takımın şampiyonluk kutlamalarına gelmişti. Temmuz ayının başında yapılan baloya katılan Luce, Başkan Orman ile beraber aynı masada oturmuştu. Rumen teknik adam öncesinde Vodafone Park’ı da ziyaret ederken, Siyah- Beyazlılar’ın yeni stadına hayran kalmıştı.
Beşiktaş

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YORUMLAR

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Toplam 5 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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mektebimulkiyeli_gsUA 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:08

şenol hoca milli takıma, lucescu beşiktaşa ,terim galatasaraya mutlu son herkes için.

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fear06 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:59

Şenol Hocamızın 2 yıllık sözleşmesi var, bitiş tarihi 31.05.2019, dolayısıyla söylenenler bol bol laf salatası... Sinekten yağ çıkarmaya çalışan akbabalar!!! Hadi işinize...

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emincivaz 27 Temmuz 2017 Perşembe 03:31

Haber kaynağı Fanatik mi?

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sampiyonGalatasaray 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:09

Hemende basladiniz senaryolara spor camiasi ve fanatik.

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toto1903 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:52

Lucescu milli takım hocası olsun.Ne lucescuymuş arkadaş.

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