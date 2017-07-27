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Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor
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Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor
Kulüpler Birliği Vakfı, 2017-2018 futbol sezonu ilk olağan toplantısını yarın gerçekleştirilecek.
27 Temmuz 2017, Perşembe 17:32
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Vakfın Maslak’ta bulunan merkezinde düzenlenecek toplantı, saat 11.00’de başlayacak.
Toplantıda yeni sezonun ilk değerlendirmesi yapılacak.
AA
Batuhan Özdemir
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