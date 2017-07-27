Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı, 2017-2018 futbol sezonu ilk olağan toplantısını yarın gerçekleştirilecek.

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Vakfın Maslak’ta bulunan merkezinde düzenlenecek toplantı, saat 11.00’de başlayacak.

Toplantıda yeni sezonun ilk değerlendirmesi yapılacak.


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