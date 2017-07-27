Kombineler 4.500’de kaldı Sezona 33 bin kombine satma hedefiyle giren Trabzonspor beklentilerin uzağında kaldı. Bordo- Mavililer şu ana kadar 4.500 kart satışı yaptı.

Onur Güler

50. yılında başarı parolası ile yola çıkan Trabzonspor’da taraftarlar kombine biletlere beklenen ilgiyi henüz göstermiş değil. Yeni sezon öncesinde 33 bin sezonluk bilet satışı hedefi koyan Bordo-Mavililer şu an için bu rakamın oldukça gerisinde kaldı. Resmi sitesine 33 binde geriye doğru sayan bir sayaç koyan Karadeniz temsilcisi henüz 4.500 bilet satabilidi.Taraftarların kombine kartlara hücum etmek için Burak Yılmaz transferinin resmen açıklanmasını beklediği belirtilirken, milli futbolcunun takıma katılmasının ardından kulübün bilet satışında hızlı bir artışın yaşanmasının beklendiği kaydedildi. Karadeniz temsilcisi şimdiye kadar Juraj Kucka, Kamil Ahmet Çörekçi ve Theo Bongonda’yı kadrosuna katmıştı.