Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Khryapa, CSKA Moskova’da kaldı

CSKA Moskova, takımdaki 35 yaşındaki Rus basketbolcu Victor Khryapa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Yorum Yaz
A+ A-
Bu sezon THY Euroleague’de başarılı olmak isteyen CSKA Moskova, bu kapsamda hem iç hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak İspanyol oyuncu Sergio Rodriguez’i kadrosuna katan Moskova, iç transferde de takım kaptanı Victor Khryapa ile nikah tazeledi. Rus ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada Khryapa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

35 yaşındaki basketbolcu, 2008 yılından beri CSKA Moskova’da oynuyor. Geride kalan 9 yılda Khryapa, 2 kez THY Euroleeague şampiyonluğu yaşadı.
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 