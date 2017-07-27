Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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İspanya'dan kötü haber: Negredo Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Alvaro Negredo'dan kötü haber geldi.

27 Temmuz 2017, Perşembe 12:34 Yorum Yaz
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Siyah-beyazlıların bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Negredo'dan kötü haber geldi.

Las Provincas'ta yer alan haberde, "Alvaro Negredo, Beşiktaş'ın teklifini reddetti. Beşiktaş başkanı oyuncuyu istiyor ancak Negredo başka seçenekleri değerlendiriyor" denildi.

Başkan Fikret Orman'ın, "Negredo için çalışmalarımız sürüyor önümüzdeki birkaç gün içinde hareket olabilir" sözlerinin yer aldığı haberde, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın Negredo için istekli olduğu ancak İspanyol oyuncunun Beşiktaş için isteksiz olduğu yer aldı. (Ajans Beşiktaş)
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YORUMLAR

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Toplam 8 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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HasanBalkaya 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:10

Bu haberin zerre inandırıcılığı yok negredo yıllık ücretini düşük bulmuştur ancak ama istese de istemesede ya bizim dediğimiz paraya oynar yada başka oyunculara bakarız olay bu kadar basit olmazsa olmaz değil yani

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kanalboru82 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:26

genelde böyle haberlerden sonra transfer tamamlanıyor, hadi hayırlısı bakalım :)

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gkhn3458 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:36

aç herifler herşeyi beleşe almaya çalışıyorlar :)))

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ramgs 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:47

neden gelsin ki Türkiye ye

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44istanbul2 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:12

Gelirse sadece kazanir. Senol hoca kendisini yeniden zirveye tasir.

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gurolgurel 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:03

zamanında gomez de gelmek istemedi milli takıma gitti. gelen kazanır . Bu yaşında sergen oynasa en az 10 gol atar.

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Mariopha 27 Temmuz 2017 Perşembe 16:02

Sen adama egoist egoist demeçler verirsen adam seni kaale bile almaz

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Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 16:20

Ve Besiktas negredo ile anlasti !!! Hahahahahahahahahahahahahahahahah!! Ramgs Gokhan3458 Ve onun gibi Besiktasi cekemeyenlere gelsin ;-))

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