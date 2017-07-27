İspanya'dan kötü haber: Negredo Beşiktaş'ı reddetti

Las Provincas'ta yer alan haberde, "Alvaro Negredo, Beşiktaş'ın teklifini reddetti. Beşiktaş başkanı oyuncuyu istiyor ancak Negredo başka seçenekleri değerlendiriyor" denildi.
Başkan Fikret Orman'ın, "Negredo için çalışmalarımız sürüyor önümüzdeki birkaç gün içinde hareket olabilir" sözlerinin yer aldığı haberde, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın Negredo için istekli olduğu ancak İspanyol oyuncunun Beşiktaş için isteksiz olduğu yer aldı. (Ajans Beşiktaş)
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