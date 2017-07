Işık kardeşlerin yeni hedefi altın madalya 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda karatede bronz madalya kazanan Kadın Kata Milli Takımı sporcuları Rezzan, Zeliha ve Kader Işık kardeşler, yeni hedeflerini kürsünün en üst basamağı olarak belirledi.

Batuhan Özdemir

Samsun’da düzenlenen’nda karate branşında bronz madalya kazananoyuncuları Rezzan, Zeliha ve Kader Işık kardeşler, bundan sonraki hedeflerinin altın madalya olduğunu bildirdi.Rezzan, Zeliha ve Kader Işık, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakaların ardından anneleri Arzu Işık ve babaları Tayyar Işık ile AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.Milli sporcular, spora babaları vasıtasıyla başladıklarını ve hocalarının tavsiyesiyle karateye yönlendiklerini belirtti.Olimpiyat hazırlıklarını çok iyi ve ciddi bir şekilde yaptıklarını belirten kız kardeşler, ortak açıklamalarında, "Son saniyede üçüncü olduk. Birincilik istiyorduk ama nasip olmadı. Üçüncü olduk, buna da şükür. İlerleyen yıllarda daha iyi yerlerde olacağız. Artık altın madalyayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.Spora yönlendirildiklerinde konuşabilen insanların yanında olmak istemediklerini vurgulayan milli sporcular, şöyle devam etti:"Biz önce yapamadık. Daha sonra işitme engelliler için milli takım olduğunu öğrendik. Katılabilmek için bir şeyler yapmaya karar verdik. Üç kardeş aynı anda milli takıma girdik. Milli takımda beşinci senemiz. Sporla alakamız ise toplamda 12 yıldır sürüyor. Sürekli evde birbirimize el tekniklerini gösteriyoruz. Unutmayalım ve daha iyi yerlere gelebilelim diye evde sürekli tekrar yapıyoruz."Rezzan, Zeliha ve Kader Işık, kazandıkları madalyayı ailelerine ve Türk milletine armağan ettiklerini bildirdi.Olimpiyatlar öncesinde kendilerine çok inandıklarını ve güvendiklerini aktaran milli karateciler, "Kampta çok iyi hazırlanmıştık. Altın madalyayı hedef olarak belirlemiştik. Burada istediğimiz olmadı. Kısmet değilmiş. Çok üzüldük. Ailemiz bize sadece sporumuzla ilgilenmemiz gerektiğini söylüyordu. Maddi ve manevi bütün desteği sağlayacaklarını belirtiyorlardı. Üçüncü olmamızda ailemiz ve hocalarımızın büyük emeği var." değerlendirmesinde bulundu.Genç sporcular, olimpiyatların Türkiye’de yapılmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını da belirterek, şunları kaydetti:"Burada diğer organizasyonlarda daha farklı bir heyecanla mücadele ettik. Seyircileri görünce çok duygulandık. Bizler için buraya gelmeleri bizi çok ama çok mutlu etti. Antrenmanlara devam edeceğiz. Artık bırakmak yok. Milli takımdaki İbrahim, Feray ve Adnan hocalarımıza, bizi iyi çalıştırdıkları ve iyi yerlere gelmemizi sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Hepsini çok seviyoruz. Bizim annemiz, babamız gibi oldular."Bronz madalya kazanan Rezzan, Zeliha ve Kader’in babası Tayyar Işık, "Devletimize teşekkür ediyorum." dedi.Kızlarının kazansa da kaybetse de her zaman yanında olduğunu belirten baba Işık, "Çocuklarımı bu seviyelere çıkartan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devletimize teşekkür ediyorum. Emeği olan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsine minnettarız." şeklinde görüş belirtti.Kızlarının sporla tanıştıktan sonra öz güvenlerinin yükseldiğine vurgu yapan Tayyar Işık, şöyle konuştu:"Kızlarımın şu anda maddi ve manevi olarak durumları iyi. Bu gururu bizlere yaşattıkları için babaları olarak onlara çok teşekkür ediyorum. Bütün ailelere tavsiyem işitme engelli çocukları ön plana çıkartmaları. Biz anne baba olarak arkalarında durabilirsek, çocuklar öne çıkabilir. Organizasyon çok güzeldi. Açılışta tüylerim diken diken oldu."Rezzan, Zeliha ve Kader’in annesi Arzu Işık, kızlarının bronz madalya kazanmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.Anne Işık, çocuklarının her zaman yanında olduğunu ve onların geri planda tutulması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:"Bütün ailelere çocuklarını spora yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu gururu yaşasınlar. Karate seçimini yaparken hiç korkumuz olmadı. Onlarla her zaman gurur duyuyorum. Çocuklarım benim için çok özel. Aileler eğitim ve spor konusunda çocuklarını ihmal etmesinler."