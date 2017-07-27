Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Göztepe Sobol'la anlaşma zemini arıyor

TRANSFER döneminde 12 futbolcuyu renklerine dahil ederek zorlu Süper Lig maratonu öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, Trabzonsporlu sol bel Luiz Ibanez'e vize vermedi. Arjantinli futbolcu hakkında olumsuz referans aldığı öğrenilen Tamer Tuna, Ibanez'in yerine Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımından Eduard Sobol'un ismini yönetime verdiği bildirildi.

Yorum Yaz
A+ A-
Yönetimin geçen sezon Zorya Luhannsk'ta kiralık oynayan ve bir dönem Fenerbahçe'nin de radarına giren 22 yaşındaki futbolcu için Shaktar Donetsk'in kapısını çaldığı belirtildi.

Donetsk'in genç sol bek için 1 milyon 500 bin Euro istediği, rakamı yüksek bulan Göztepe'nin ise kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.

Shaktar Donetks'in altyapısından yetişen Ukraynalı Sobol daha önce Metalurh Donetsk, Metalist Kharkiv ve Zrya'da kiralık olarak forma giyerken, Ukrayna Milli Takım formasını ise 6 maçta terletti.

Mutlaka bir sol bek alacaklarını belirten Tamer Tuna, "Bu mevki için görüştüğümüz çok oyuncu var. Biriyle anlaşma aşamasına gelmek üzereyiz. Avusturya kampı dönüşünde imzalar atılır ve yeni sol bek Fenerbahçe ile oynayacağımız ligin ilk maçına yetişir" dedi. 
 
Göztepe

Göztepe Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 