Göztepe: 4 - El Sadd: 4 Süper Lig ekiplerinden Göztepe, özel maçta Katar temsilcisi El Sadd’la 4-4 berabere kaldı.

Onur Güler

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe, özel maçta Katar temsilcisi El Sadd’la 4-4 berabere kaldı. Volders sahasındaki karşılaşmaya Göztepe, Günay Güvenç, Sabri Sarıoğlu, Mathieu, Leo, Canberk Dilaver, Selçuk Şahin, Rotman, Castro, Axel, Ghilas ve Jahovic 11’iyle başladı. Göztepe, 2. dakikada Ghilas’ın golüyle 1-0 öne geçerken, 13. ve 34. dakikalarda Hamroun ve 39. dakikada penaltıdan Hassan’ın gollerine engel olamayınca ilk yarıyı 3-1 mağlup tamamladı.İkinci yarıda 52. dakikada penaltıdan Jahovic’le skoru 3-2’ye getiren İzmir temsilcisi, aynı oyuncunun golüyle 58. dakikada eşitliği yakaladı: 3-3. Göztepe, 74. dakikada Mathieu’nun golüyle 4-3 öne geçmesine rağmen son dakikada Hasan Ahmed’in golüne engel olamadı ve müsabaka 4-4 eşitlikle tamamlandı. Göztepe’de Halil Akbunar, Yavuz Aygün, Lokman Gör, Tanju Kayhan, Gouffran, Hakan Çinemre, Murat Akın, Eren Bilen, Segbefia ve Tayfur Bingöl oyuna sonradan dahil edildi.