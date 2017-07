Gökhan Yalçınkaya'nın Kocaeli at yarış tahminleri Kocaeli at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Gökhan Yalçınkaya günün programını değerlendirdi.

TOROSDAĞI’na sırtımı dayadım

Yakup Çınar

27 Temmuz Perşembe. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.AMANOS, Salı günkü dişilere ait maiden yarışa kaydı vardı, orayı pas geçip burayı tercih ettiler, kazanma zamanı çoktan gelip geçen isimlerden. SANSA, bu zamana kadar İstanbul dışından adım atmadı, Ümit Hoca Kocaeliye gönderdi, vardır bir bildiği, ilk kez çıkacağı kaba kumda çıkışa geçebilir. WANNABE, üç çim yarışına bakın bir de kaba kumundaki tek yarışına bakın, buram buram kum atıyım diyor, bugun ispatlayabilir. DEEPHOUSE LOUNGE, koştuğu iki uzun mesafeli kum yarışılarında, bir ikinci, bir üçüncü, hatta o ikinciliğinde Şampiyon pilotu binmişti, bir şey görmezse binmezdi, asıl vurgulamak istediğim mesafe istediğidir, 1700’de maiden bir ata göre kısa sayılmaz. KUSHIMOTO, aradan sonra koştuğu her iki yarışında yuvarlak hesap kazanan atlarla arasındaki dereceyi, 3.5 saniyeden 1.5 saniyeye indirdi, bu da formunu geliştirdiğine işaret etmekte olup, ihmal etmeyelim. GREMLİN, Adana’da ilk yarışında iyi atların yanında konuşuluyordu, sonra ara verdi, başarısız iki yarışından sonra bir ara daha verdi, İstanbulda hazırlanıyor, dinçlikle bombayı patlatabilir. SHARMILA, aradan sonra sert grupta gördüğü yarışta, 400’den sonra koşuya hiç bulaşmadı, artan kondüsyonuyla ilk kez çıkacağı kaba kumda ya tutarsa?Maiden olmasına rağmen BAHİR’in peşindeyim, bu at ters bir yerde bombayı patlatacak takip listenize alın diye üstüne basa basa söylüyorum. Son üçüncülüğünde düzeldiğini gösteren DELİJET, ise 8 yaşına geldi, yaşı ilerleyen atlar çok kötü koşup bir anda tabela içersinde güzel bir koşu yapıyorsa devamında kazanma ihtimali yüksektir, onu form tutturana kadar ne çekmişlerdir, Sprint mesafesini iyi ayalarsa kazanması an meselesi isimlerden MUSON RÜZGARI, geçen yarışını ters mesafede koşan ondan önce kazanmış olduğu üç yarışını ikisi bu mesafede olmak üzere uzunlarda yapan KIRMIZIKAYA, 45 kilonun büyük avantaj olduğunu düşündüğüm 2000’de daha önce kazandığı yarışı bulunan TATARBEYİ, uzunda henüz kazanamasa da süper formuyla ilki gerçekleştirebilecek KRALIN ADAMI, diğer şanslı gördüğüm isimlerdir.Son yarışında önce kafaya çıkan, aynı stildeki ‘’Bilbilan’’ doldurunca numarayı veren 600’lere kadar onla nefes nefese giden, o metrelerde ekarte edip, dışındaki ‘’Şahingöz’’ü gördükçe inatçı yapısıyla o geldikçe karşılık veren, ama en dış bariyerlerden tabiri caizse seyirciyle beraber gelen ‘’Altunsaray’’ı göremeyen, TOROSDAĞI’nın kendisiyle aynı stildeki ‘’Çalık’’ ın onun calibresinde olmadığı için etkilenmeyip duruma göre ikide gidip, bu kez fişi çekeceği kanaatindeyim.Yarış kısa veya orta mesafede koşulsa ZEYTİNBAĞI’nı banko önerirdim. Uzunda koştuğu tek yarışında GÖRKEMLİ’ye geçildi. 1 yarışla mesafe tutup tutmadığını söyleyemem, tutarsa kazanır. Tutmazsa ya yine GÖRKEMLİ’ye ya da ekürilerden FANİZAN’a geçilir. İkilemde kaldım.Sıralamam şablondadır.FAMILY JOY, bu kez hem pisti tanıdı hem mesafe lehine döndü, kazanmaya yakındır. Form tutan ROYAL SET ile ters at IAN TAPP rakip önerilerimdir.1,8,11,2,4,3,9 // 14,5,2,1,12,6 // 5 // 1,5,3 // 5,1,7,2,13 // 6,12,14