Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Gökhan Gönül: UEFA Kupası'nı kaldırmak isterim

Beşiktaş’ın yıldız ismi Gökhan Gönül, yeni sezon öncesindeki hedeflerini anlattı. Başarılı futbolcu, “Başkan, yönetim, taraftar, oyuncu grubu ve teknik ekip bu başarı için hazır. Beşiktaş’la UEFA’yı kaldırmak isterim” dedi.

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Kara Kartal'ın milli sağ beki Gökhan Gönül, Beşiktaş’ın Marbella kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Kara Kartal’daki transferi ve hedeflerinden bahseden 32 yaşındaki futbolcu, “Benim açımdan sıkıntılı bir transfer oldu. Beşiktaş taraftarının ve yöneticilerinin beni gelir gelmez kabullenmesi işimi kolaylaştırdı. Bana verilen değerin karşılığını sahada vermeye çalıştım. Sonunda şampiyonluk geldi. Geçen sezon takımıma fayda sağladım” ifadelerini kullandı.

İşte Gönül’ün diğer sözleri;

‘4. yıldızı da takacağız’

“Allahın izniyle şampiyon olacağız. Başarı geldikçe daha çok istiyorsun... Üst üste 3 kez şampiyonluk neden olmasın. Camia 3 gelirse bu kez 4 isteyecek, 5 isteyecek. Şenol hocaya 5 versen 10 ister. Ben onlardan daha çok isterim. Fenerbahçe’de 3.yıldızı takmıştım. Beşiktaş’ta da 3. yıldızı takıyorum. Takımımla 2 yıl daha sözleşmem var. İnşallah Beşiktaş formasının göğsüne 4’ncü yıldızı da takacağız.”

Orhan Yıldırım
Beşiktaş

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YORUMLAR

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Toplam 7 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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alvarzovella 27 Temmuz 2017 Perşembe 06:17

gel kaldir aabah sabah dostum :)

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mektebimulkiyeli_gsUA 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:09

zor be gülüm :)))

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fatak26 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:05

adamların hedefleri bu kadar :))) anca Galatasaray i kovalayin daha iyisini yapayım yada yapabiliriz yok! sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz hadi şimdi dağılın!!! ;)

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u_demirmsn 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:46

Hadi bekliyoruz kaldırabilecek misin? :)

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Cayit Bey... 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:17

Gel Bunu Kaldir...

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aliosmanerguner 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:48

Siz geçmişin küllerine saplanıp kalın. Elbetteki tarihinizle gurur duyun ama kıskanmayın da başarıları... Ütopik hedefler koymak daha mı mantıklı şampiyonlar ligi kupasını kaldırmak istiyorum gibi. Bu kadar kolay madem siz alın da takip edelim sizi ve sizin başarılarınızı...

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Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:07

Renkliler kudurdu onlar da biliyor Besiktas o kupayi elinden kaydirdi ve alabilecek gucte oldugunu ;-)) Tek buyuk rakipsiz Besiktas avrupa da esmeye devam edecek SENOL HOCA ile ;-))

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