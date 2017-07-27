Gökhan Gönül: UEFA Kupası'nı kaldırmak isterim Beşiktaş’ın yıldız ismi Gökhan Gönül, yeni sezon öncesindeki hedeflerini anlattı. Başarılı futbolcu, “Başkan, yönetim, taraftar, oyuncu grubu ve teknik ekip bu başarı için hazır. Beşiktaş’la UEFA’yı kaldırmak isterim” dedi.

Burak Köse

Kara Kartal'ın milli sağ beki Gökhan Gönül, Beşiktaş’ın Marbella kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İlk olarak Kara Kartal’daki transferi ve hedeflerinden bahseden 32 yaşındaki futbolcu, “Benim açımdan sıkıntılı bir transfer oldu. Beşiktaş taraftarının ve yöneticilerinin beni gelir gelmez kabullenmesi işimi kolaylaştırdı. Bana verilen değerin karşılığını sahada vermeye çalıştım. Sonunda şampiyonluk geldi. Geçen sezon takımıma fayda sağladım” ifadelerini kullandı.İşte Gönül’ün diğer sözleri;“Allahın izniyle şampiyon olacağız. Başarı geldikçe daha çok istiyorsun... Üst üste 3 kez şampiyonluk neden olmasın. Camia 3 gelirse bu kez 4 isteyecek, 5 isteyecek. Şenol hocaya 5 versen 10 ister. Ben onlardan daha çok isterim. Fenerbahçe’de 3.yıldızı takmıştım. Beşiktaş’ta da 3. yıldızı takıyorum. Takımımla 2 yıl daha sözleşmem var. İnşallah Beşiktaş formasının göğsüne 4’ncü yıldızı da takacağız.”Orhan Yıldırım