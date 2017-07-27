Gökhan Gönül: UEFA Kupası'nı kaldırmak isterim

gel kaldir aabah sabah dostum :)
adamların hedefleri bu kadar :))) anca Galatasaray i kovalayin daha iyisini yapayım yada yapabiliriz yok! sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz hadi şimdi dağılın!!! ;)
Hadi bekliyoruz kaldırabilecek misin? :)
Gel Bunu Kaldir...
Siz geçmişin küllerine saplanıp kalın. Elbetteki tarihinizle gurur duyun ama kıskanmayın da başarıları... Ütopik hedefler koymak daha mı mantıklı şampiyonlar ligi kupasını kaldırmak istiyorum gibi. Bu kadar kolay madem siz alın da takip edelim sizi ve sizin başarılarınızı...
Renkliler kudurdu onlar da biliyor Besiktas o kupayi elinden kaydirdi ve alabilecek gucte oldugunu ;-)) Tek buyuk rakipsiz Besiktas avrupa da esmeye devam edecek SENOL HOCA ile ;-))