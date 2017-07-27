Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Genç voleybolcular, yarı finali kıl payı kaçırdı

16 Yaş Altı kızlar voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda kazanılmış maç sayısı kriteri nedeniyle yarı finali kaçırdı.

Yorum Yaz
A+ A-
Voleybolda, 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. Grup’taki 5. ve son maçında Belarus’u 3-1 mağlup etti. Milli Takım, 10 puanla 2. sırada yer almasına rağmen kazanılmış maç sayısı kriteri nedeniyle yarı finali kaçırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’ın Samokov kentinde yapılan organizasyonda grup maçları tamamlandı. Türkiye, 2. Grup’taki son maçında Belarus’u 25-21, 21-25, 25-22 ve 26-24’lük setlerle 3-1 yendi.

Grubu’nda 3 galibiyet ve 10 puanı bulunan Milliler, puan sıralamasında 2. basamakta yer almasına rağmen, turnuva statüsüne göre sıralama galibiyet sayısına göre yapıldığından, 3. sıraya gerileyerek yarı finale yükselme şansını kaybetti.

Grupta 4 galibiyet ve 11 puanla 1. olan Rusya ile 4 galibiyet ve 9 puanı olan Belarus yarı finale yükseldi.

Turnuvada 5-8’incilik maçları oynama hakkı kazanan Milli Takım, 1. Grup ile çapraz eşleşme sonucuna göre yarın TSİ 14.30’da Yunanistan ile karşılaşacak.

AA
 
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 