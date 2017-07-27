Genç voleybolcular, yarı finali kıl payı kaçırdı 16 Yaş Altı kızlar voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda kazanılmış maç sayısı kriteri nedeniyle yarı finali kaçırdı.

Batuhan Özdemir

da,2. Grup’taki 5. ve son maçında Belarus’u 3-1 mağlup etti. Milli Takım, 10 puanla 2. sırada yer almasına rağmen kazanılmış maç sayısı kriteri nedeniyle yarı finali kaçırdı.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’ın Samokov kentinde yapılan organizasyonda grup maçları tamamlandı. Türkiye, 2. Grup’taki son maçında Belarus’u 25-21, 21-25, 25-22 ve 26-24’lük setlerle 3-1 yendi.Grubu’nda 3 galibiyet ve 10 puanı bulunan Milliler, puan sıralamasında 2. basamakta yer almasına rağmen, turnuva statüsüne göre sıralama galibiyet sayısına göre yapıldığından, 3. sıraya gerileyerek yarı finale yükselme şansını kaybetti.Grupta 4 galibiyet ve 11 puanla 1. olan Rusya ile 4 galibiyet ve 9 puanı olan Belarus yarı finale yükseldi.Turnuvada 5-8’incilik maçları oynama hakkı kazanan Milli Takım, 1. Grup ile çapraz eşleşme sonucuna göre yarın TSİ 14.30’da Yunanistan ile karşılaşacak.