Gerçek Spor Sitesi

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Galatasaray'dan resmi Lucescu açıklaması!

Galatasaraylı Yönetici Can Topsakal, Mircea Lucescu seferi öncesi beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

27 Temmuz 2017, Perşembe 12:37 Yorum Yaz
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Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Basketboldan Sorumlu Yönetici Can Topsakal, Mircea Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitti.
 
Topsakal’ın beIN SPORTS’a Lucescu ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

“ÜST AKIL OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ”

“Lucesccu ismi doğru. Üst akıl olarak almak istiyoruz. Ön görüşme için gidiyorum. Anlaşamaya varırsak başkanımız görüşecek. Ben de ilk görüşmeyi yapmaya gidiyorum.”

“GENİŞ YETKİLERİ OLACAK”

“Lucescu, tüm futboldan sorumlu işlerden görevli olacak. Belki Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’na da alacağız. Geniş yetkileri olacak. Elimizdeki oyuncuları göstereceğiz. O da gerekli uyarıları yapacak.”
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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

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fuzul 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:18

Terimide alt akıl alın tudor da çonta olarak arada

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ramgs 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:38

iyide tudor buna ne diyecek. tudoru yollayin inat etmeyin

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ferdi84 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:13

Para ısrafı, Luçe de çalışmak için ne istek ne arzu ne de başka birşey var , çok ısrar ederseniz milyonlarınızı almak için gelir.

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lxyl 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:06

Sayın Özbek ve Tudor acilen bırakmalı bu takımı. Fatih Terim başkan olmalı, Lucescu teknik direktör. Sneijder de tekrar gelmeli.

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farukvar 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:10

Bu açıklama Tudor "yetersiz" demek..Aslında yönetim kendi yetersizliğini görse olay çözülür

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HasanBalkaya 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:15

Yav bu gslilerde zerre beyin yok la sneijderle en büyük sorunu yaşayan fatihti ne balık hafızalısınız olum ne cabuk unuttunuz hala klubu babasının cıftlıgı gıbı kullanmaya calısan 1.50 lık bir hollandalının şakşakcılıgını yapıyorsunuz şimdide fatih çıktı çok sürmez gelirse 1 ay sonra atamana sövdüğünüz gibi onada sövesiniz cahilsiniz ergensiniz taraftarlık duygusundan yoksunsunuz ;)

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ramgs 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:50

YÖNETİM İSTİFA....

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Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:28

Hepisi Besiktasa rakip olabilmek icin :-)) Sahi avrupa da ilk kez oynayan o takimin adi neydi ya?

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FutbolDevil 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:07

Terimden daha iyi üst akılmı olur getirin sportif direktör adamı alt yapıya çeki düzen getirsin galatasarıyı tekrar marka haline getirsin yeni emre morlar keşvetsin ve kazandırsın takımımıza çare terim

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