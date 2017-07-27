Galatasaray'dan resmi Lucescu açıklaması! Galatasaraylı Yönetici Can Topsakal, Mircea Lucescu seferi öncesi beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

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Tolga Kaplan

'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Basketboldan Sorumlu Yöneticiile görüşmek için Romanya'ya gitti.Topsakal’ın beIN SPORTS’a Lucescu ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:“Lucesccu ismi doğru. Üst akıl olarak almak istiyoruz. Ön görüşme için gidiyorum. Anlaşamaya varırsak başkanımız görüşecek. Ben de ilk görüşmeyi yapmaya gidiyorum.”“Lucescu, tüm futboldan sorumlu işlerden görevli olacak. Belki Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’na da alacağız. Geniş yetkileri olacak. Elimizdeki oyuncuları göstereceğiz. O da gerekli uyarıları yapacak.”